Wenn der Hund „nur spielen“ will

2.11.2018 – Kommt eine Person bei der Abwehr eines nicht angeleinten Hundes zu Schaden, ist dessen Halter in der Regel zur Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld verpflichtet. Das hat der 1. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Koblenz mit Beschluss vom 18. Oktober 2018 entschieden (1 U 599/18).

Der Kläger war in einem Wald joggen, als sich ihm der nicht angeleinte Hund des Beklagten näherte. Er selbst wurde bei seiner sportlichen Betätigung ebenfalls von einem Hund begleitet. Den führte er an einer Leine mit sich.

Von dem Kläger dazu aufgefordert, seinen Hund zu sich zu rufen und ihn anzuleinen, orderte der Beklagte das Tier herbei. Der Hund dachte jedoch nicht daran, dem Ruf seines Herrchens zu folgen. Er lief stattdessen weiterhin auf den Kläger zu.

Dieser fühlte sich bedroht und versuchte, das Tier mit Hilfe eines herumliegenden Astes von sich fernzuhalten. Dabei rutschte er so unglücklich aus, dass er sich eine Quadrizeps-Sehnenruptur zuzog.

Unangemessene Abwehrhandlung

Die Forderung des Klägers, ihm Schadenersatz sowie ein angemessenes Schmerzensgeld zu zahlen, wies der Beklagte als unbegründet zurück. Sein Hund habe den Kläger und dessen Hündin lediglich umtänzeln wollen, um mit dieser zu spielen.

Er habe sich nicht erkennbar aggressiv verhalten. Die Abwehrhandlung des Klägers sei daher unangemessen und nicht erforderlich gewesen. Für die Folgen seiner Verletzung, die er sich dabei zugezogenen hat, sei er folglich selbst verantwortlich.

Verstoß gegen örtliche Vorschriften

Dieser Argumentation wollten sich weder das in der ersten Instanz mit dem Fall befasste Mainzer Landgericht, noch das von dem Beklagten in Berufung angerufene Oberlandesgericht Koblenz anschließen. Beide Gerichte hielten die Forderung des Klägers für berechtigt.

Nach Ansicht der Richter ist der Beklagte allein schon deswegen für die Folgen des Unfalls verantwortlich, weil er gegen die örtliche Gefahrenabwehr-Verordnung verstoßen hat. Danach seien Hundehalter, die ihr Tier außerhalb einer bebauten Ortslage ausführten, dazu verpflichtet, es ohne Aufforderung anzuleinen, wenn sich andere Personen nähern oder sichtbar werden.

Die Beweisaufnahme hatte jedoch ergeben, dass der Beklagte seinen Hund im Wald außerhalb seiner eigenen Sichtweite laufen ließ. Er habe ihn folglich entgegen der örtlichen Vorschrift unter keinen Umständen jederzeit anleinen können.

Recht zur Abwehr

Der Beklagte könne sich auch nicht mit der Behauptung entlasten, dass sein Hund lediglich mit der Hündin des Klägers habe spielen wollen.

„Denn es ist einem Spaziergänger, egal ob mit oder ohne eigenem Hund, unter Berücksichtigung der Unberechenbarkeit tierischen Verhaltens nicht zumutbar, zunächst das Verhalten des Hundes auf seine Gefährlichkeit zu analysieren und zu bewerten, und damit Gefahr zu laufen, das Verhalten eventuell falsch zu interpretieren“, so das Gericht.

Nähere sich ein fremder Hund nicht angeleint und ohne Kontrolle durch den Halter einem Spaziergänger, dürfe dieser effektive Abwehrmaßnahmen ergreifen. Werde er dabei verletzt, so treffe ihn kein Mitverschulden. Ein Halter eines frei herumlaufenden Hundes sei in derartigen Fällen vielmehr in vollem Umfang zur Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld verpflichtet.