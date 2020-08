Weniger Verkehrsunfälle – günstigere Tarife?

24.8.2020 – So wenige Tote und Verletzte im Straßenverkehr wie noch nie seit der Wiedervereinigung hat das Statistische Bundesamt für das erste Halbjahr 2020 festgestellt. Die Zahl der Verkehrsunfälle sank um 18,3 Prozent. Inwieweit sich das auf die Versicherungsbeiträge auswirkt, ist noch nicht absehbar.

Kontaktsperren, Ausgangsbeschränkungen, Homeoffice – die Deutschen fahren wegen Corona weniger Auto. Das wirkt sich auf das Geschehen im Straßenverkehr aus: In den ersten sechs Monaten des Jahres registrierte die Polizei rund 1,1 Millionen und damit 18,3 Prozent weniger Unfälle als im ersten Halbjahr 2019. Das hat das Statistische Bundesamt (Destatis) ermittelt.

Zahl der Verletzten und Getöteten sowie der Sachschäden rückläufig

Zu Sachschäden kam es in fast 954.600 Fällen (minus 18,6 Prozent), zu Personenschäden in etwas mehr als 118.000 Fällen (minus 16,1 Prozent). Insgesamt verunglückten rund 149.300 Menschen im Straßenverkehr und damit 18,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer sank um 13,2 Prozent auf 1.281, die Zahl der verletzten Personen um 18,7 Prozent auf etwa 148.000.

Derart rückläufige Zahlen waren in den letzten Jahren nicht zu verzeichnen, ganz im Gegenteil. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle ist 2018 leicht (VersicherungsJournal 28.2.2019) gestiegen. Sie kletterte 2019 sogar um 2,5 Prozent auf einen Rekordwert von knapp 2,7 Millionen (3.8.2020).

Risiko für tödliche Unfälle regional unterschiedlich

Bei einer Betrachtung der Verkehrsunfälle in Relation zur Einwohnerzahl ergeben sich kaum Verschiebungen im ersten Halbjahr 2020.

Nach wie vor ist das Risiko für einen tödlichen Unfall in Brandenburg mit 27 und in Sachsen-Anhalt mit 24 Toten je eine Million Einwohner am größten. In den Stadtstaaten Hamburg mit vier und Berlin mit acht sowie dem Flächenstaat Nordrhein-Westfalen mit elf ist es weiterhin am niedrigsten. Nur in Bremen (16) ist es im Vergleich zu den anderen Ländern im Straßenverkehr gefährlicher geworden.

Detaillierte Angaben zu den Verkehrstoten legt Destatis für die ersten fünf Monate des Jahres vor. Biker (plus neun) kamen häufiger, Pkw-Insassen (minus 90), Fußgänger (minus 16) und Fahrradfahrer (minus neun) seltener ums Leben als im Zeitraum Januar bis Mai 2019.

Kfz-Versicherer reagieren zurückhaltend

Einen erheblichen Rückgang der Unfallzahlen in den ersten Monaten des Jahres bestätigten bereits im Juni alle großen Kfz-Versicherer. Sie verbuchten in der Coronakrise bis zu 45 Prozent weniger Schadensmeldungen.

Seit Ende des Lockdowns nehmen Versicherungsfälle jedoch wieder stark zu. Mit einer Gesamtbilanz für das Jahr 2020 ist die Branche weiterhin vorsichtig. Es werde vermutlich keinen nachhaltigen Prämienrückgang aufgrund von Corona geben, hieß es schon im Frühsommer bei Marktführer, den Huk-Coburg Versicherungen (8.6.2020).