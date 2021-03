Weniger Urlaub wegen Corona?

16.3.2021 – „Kurzarbeit Null“ geht auch während der Covid-19-Pandemie grundsätzlich zu Lasten der Urlaubsansprüche eines Beschäftigten. Das hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf mit Urteil vom 12. März 2021 entschieden (6 Sa 824/20).

Geklagt hatte eine Beschäftigte, die für Ihren Arbeitgeber in Teilzeit an drei Tagen pro Woche tätig ist. Nach ihrem Arbeitsvertrag stehen ihr 14 Arbeitstage an Jahresurlaub zu.

Wegen der Folgen der Covid-19-Pandemie galt für die Klägerin von April bis Dezember letzten Jahres wiederholt „Kurzarbeit Null“. In den Monaten Juni, Juli und Oktober sogar durchgehend.

Im August und September 2020 gewährte der Unternehmer ihr 11,5 Arbeitstage Urlaub. Weitere Urlaubsansprüche würden ihr wegen der Kurzarbeit nicht zustehen.

Im Interesse des Arbeitgebers?

Dem hielt die Frau entgegen, dass sich die Kurzarbeit nicht auf ihre Urlaubsansprüche auswirken dürfe. Denn konjunkturbedingte Kurzarbeit erfolge nicht auf Wunsch des Arbeitnehmers. Sie liege vielmehr im Interesse des Arbeitgebers. Das müsse auch für Kurzarbeit wegen der Covid-19-Pandemie gelten.

Im Übrigen sei Kurzarbeit auch keine Freizeit. Beschäftigte würden während dieser Zeit nicht nur Meldepflichten unterliegen. Arbeitgeber könnten die Kurzarbeit auch kurzfristig vorzeitig beenden. Anders, als bei Urlaub, fehle es deswegen an der Planbarkeit der freien Zeit. Der Betroffenen stünden für das Jahr 2020 daher noch weitere 2,5 Arbeitstage als Urlaub zu.

Dieser Argumentation schlossen sich jedoch weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Arbeitsgericht Essen noch das von der Klägerin in Berufung angerufene Düsseldorfer Landesarbeitsgericht an. Beide Gerichte hielten die Klage für unbegründet.

Vollständig erfüllte Ansprüche

Nach Überzeugung der Richter hat der beklagte Unternehmer die Urlaubsansprüche der Frau für das vergangene Jahr vollständig erfüllt. Denn mangels einer Arbeitspflicht entstünden während „Kurzarbeit Null“ keine Urlaubsansprüche. Der Beschäftigten würde daher nur ein anteilig gekürzter Jahresurlaub zustehen.

Das aber hieße, dass für jeden vollen Monat der „Kurzarbeit Null“ der Urlaubsanspruch der Klägerin um ein Zwölftel gekürzt werden durfte. In dem entschiedenen Fall habe das sogar – anders, als von dem Arbeitgeber errechnet – eine Kürzung um 3,5 Arbeitstage bedeutet.

„Im Hinblick darauf, dass der Erholungsurlaub bezweckt, sich zu erholen, setzt dies eine Verpflichtung zur Tätigkeit voraus“, so das Landesarbeitsgericht. Eine solche Verpflichtung habe jedoch nicht bestanden. Denn während der Kurzarbeit seien die beiderseitigen Leistungspflichten aufgehoben gewesen.

Die Frau sei folglich wie ein vorübergehend teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer zu behandeln. Dessen Erholungsurlaub dürfe ebenfalls anteilig gekürzt werden. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls hat das Landesarbeitsgericht eine Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen.