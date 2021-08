Weniger Gewerbemiete wegen Corona?

16.8.2021 – Eine Mieterin von Gewerberäumen musste ihren Betrieb wegen der Covid-19-Pandemie auf behördliche Anweisung hin schließen. In diesem Fall hat sie kein Recht, für diese Zeit die Mietzahlung zu reduzieren oder gar einzustellen. Das gilt zumindest dann, wenn es sich um einen Zeitraum von nicht mehr als drei Monaten handelt. So das Amtsgericht München in einem am Freitag veröffentlichten rechtskräftigen Urteil vom 15. Dezember 2020 (420 C 8432/20).

Dem Fall lag die Klage einer Vermieterin zugrunde, die an die Beklagte seit dem Jahr 2001 Gewerberäume vermietet hatte.

Nachdem die Mieterin ihren Betrieb wegen der Covid-19-Pandemie auf behördliche Anweisung für rund fünf Wochen schließen musste, wollte sie die Mietzahlung vorübergehend um die Hälfte reduzieren. Zur Begründung berief sie sich auf eine Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 Absatz 1 BGB.

Die Vermieterin war der Meinung, dass ihr trotz der behördlichen Schließungsanweisung auch weiterhin der vollständige Mietzins zustehe. Sie klagte daher den von der Mieterin einbehaltenen Betrag ein. Mit Erfolg. Das Münchener Amtsgericht gab ihrer Klage statt.

Sache des Mieters

Nach Ansicht der Richter schuldet ein Vermieter einem Mieter nur die Überlassung der gemieteten Räume, nicht aber die Überlassung des Betriebs selbst. Denn dessen erfolgreiche Nutzung gehöre zum Verwendungszweck des Mieters.

Unabhängig davon sei in einer behördlichen Schließungsanweisung nur dann ein Sachmangel zu sehen, wenn dieser auf einem Mangel der Mietsache selbst beruhe. Davon könne in dem entschiedenen Fall nicht ausgegangen werden. Die vermieteten Geschäftsräume seien nämlich auch weiterhin zu dem vereinbarten Verwendungszweck geeignet gewesen.

Keine der Vertragsparteien sei bei Abschluss des Mietvertrages davon ausgegangen, dass es zu einer globalen Pandemie mit Betriebsschließungen kommen werde. Darum liege zwar eine Störung der Geschäftsgrundlage vor. Nicht jede einschneidende Veränderung der gemeinsamen Vorstellungen rechtfertige jedoch eine Vertragsanpassung.

Vielmehr sei zu beachten, dass grundsätzlich der Mieter das Verwendungsrisiko trage.

Umsatzausfall von weniger als drei Monaten

Unabhängig davon gebe es umfangreiche staatliche Hilfen zur Abwendung wirtschaftlicher Not von Gewerbetreibenden in Zeiten der Pandemie. So sei beispielsweise die Mehrwertsteuer gesenkt und Kurzarbeitergeld für Angestellte gezahlt worden.

Die Mieterin hatte erklärt, dass sie die Mietzahlung deswegen habe reduzieren müssen, weil es zu einem totalen Umsatzausfall gekommen sei. Dieses Argument reiche aber nicht aus. Denn es sei davon auszugehen, dass ein „gesundes“ Unternehmen in der Regel einen Umsatzausfall von wie in dem entschiedenen Fall fünf Wochen verkraften könne.

Um die Miete tatsächlich reduzieren zu dürfen, ist nach Ansicht des Gerichts ein Umsatzausfall von mindestens drei Monaten erforderlich.

In der Frage, ob Mieter von Gewerberäumen dazu berechtigt sind, die Miete zu reduzieren, wenn sie ihren Betrieb nach einer pandemiebedingten behördlichen Anweisung vorübergehend schließen müssen, sind sich die Gerichte nicht einig (VersicherungsJournal 14.10.2020, 5.3.2021, 30.3.2021 und 27.4.2021).