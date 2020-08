Wenig Problembewusstsein: KMU machen es Hackern zu leicht

27.8.2020 – Eine Forsa-Umfrage im Auftrag des GDV zeigt, dass die befragten Unternehmen überwiegend schlecht auf Cyberangriffe vorbereitet sind. Dennoch sieht nur rund die Hälfte Handlungsbedarf und will in die eigene IT-Sicherheit investieren.

Attacken aus dem Cyberspace treffen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oft völlig unvorbereitet. Das besagt eine Umfrage der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Lücken in IT-Sicherheit und Prävention

300 KMU-Manager sind für die Untersuchung befragt worden. Ihre Antworten belegen zahlreiche Lücken in der IT-Sicherheit und bei den Präventionsmaßnahmen der Betriebe. Von den Teilnehmern gaben 44 Prozent an, dass es in ihrem Unternehmen keinen Verantwortlichen für die IT-Sicherheit gebe.

48 Prozent verfügen nicht über einen schriftlichen Notfallplan beziehungsweise über eine entsprechend Vereinbarung mit einem IT-Dienstleister. Und sogar 69 Prozent bieten ihren Mitarbeitern keine IT-Sicherheits- oder Datenschutzschulungen an.

Cyberkriminelle kommen meist mit E-Mails ans Ziel

Dabei stellt der Faktor Mensch die größte Sicherheitslücke dar. Das Einfallstor für Cyberattacken sind vor allem E-Mails (58 Prozent). Verseuchte Anhänge werden von Mitarbeitern geöffnet und schädliche Links werden angeklickt.

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Problembewusstsein ist wenig vorhanden. Nur 55 Prozent der Befragten wollen in den nächsten zwei Jahren in weitere Schutzmaßnahmen gegen Cyberkriminalität investieren.

Der GDV hatte die Entscheider im Rahmen seiner „Initiative CyberSicher“ befragen lassen. Die Unternehmen durften maximal 250 Mitarbeiter beschäftigen und maximal 50 Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschaften. Die Interviews wurden im Frühjahr 2020 durchgeführt. Die Cyberinitiative des Verbandes wurde Anfang vergangenen Jahres ins Leben gerufen (VersicherungsJournal 4.2.2019).