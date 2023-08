Wenig Bewegung, oft krank – Gesundheit der Deutschen im Keller?

15.8.2023 – Jeder Deutsche sitzt durchschnittlich 9,2 Stunden am Tag und damit noch einmal eine halbe Stunde länger als während der Pandemie. Gleichzeitig schafft es mehr als jeder Zweite nicht, gesund mit Stress umzugehen. Darauf verweist der aktuelle DKV-Report. Krankenstände auf Rekordhoch haben zudem Analysen der TK und der DAK ergeben.

Nicht einmal jeder fünfte Deutsche erfüllt die Kriterien für ein gesundes Leben. Dies zeigt der am Montag veröffentlichte Gesundheits-Report der DKV Deutsche Krankenversicherung AG. Bereits zum siebten Mal hat das Unternehmen zusammen mit der Deutschen Sporthochschule Köln das Gesundheits- und Bewegungsverhalten der Menschen hierzulande in einer Umfrage ermittelt.

Für den DKV-Report 2023 (PDF-Datei; 3,8 MB) wurden insgesamt 2.800 Personen von Mitte Februar bis Mitte März in leitfaden- und computergestützten Telefoninterviews repräsentativ befragt. Die Erhebung führte die Ipsos SA durch.

Nur wenige leben ein rundum gesundes Leben

Das Ergebnis: Nur 17 Prozent der Deutschen erreichen die Benchmark für ein rundum gesundes Leben. Der Vergleichsmaßstab bezieht sich auf die fünf Bereiche körperliche Aktivität, Ernährung, Rauchen, Alkohol und Stressempfinden.

Zwar sei dies wieder eine Steigerung gegenüber dem Pandemiejahr 2021, als nur elf Prozent die Benchmark schafften, heißt es. Dennoch bleibe das Niveau niedrig.

In der ersten Umfrage im Jahr 2010 hatten 18 Prozent die Benchmark für ein gesundes Leben erreicht. Dieser Wert wurde seither nicht übertroffen. Damals war vor allem das Aktivitätslevel höher (83 statt heute 72).

Benchmark gesundes Leben (Bild: DKV)

Bewegungsmuffel auf höchstem Niveau

Besonders auffällig: Jeder Deutsche sitzt mittlerweile im Schnitt 9,2 Stunden am Tag – ein neuer Rekordwert. Damit haben sich die Sitzzeiten gegenüber dem Pandemiejahr 2021, als 8,7 Stunden am Tag registriert wurden, noch einmal um eine halbe Stunde verlängert. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es aktuell sogar mehr als zehn Stunden.

Hinzu kommt, dass nach wie vor – trotz Verbesserung zu 2021 (40 Prozent) – mehr als die Hälfte der Befragten (48 Prozent) die Benchmark für Stress nicht erzielen. Insbesondere die 30- bis 45-Jährigen verfehlen den Vergleichswert. Hier erreichen nur 35 Prozent die Zielmarke – und nur zehn Prozent führen ein rundum gesundes Leben.

TK meldet Rekordwert beim Krankenstand

Die Auswirkungen bekommen die Krankenkassen zu spüren. So meldet die Techniker Krankenkasse (TK), dass der Krankenstand im ersten Halbjahr 2023 ein neuen Rekordhoch erreicht hat. Statistisch gesehen war jeder erwerbstätige TK-Versicherte in diesem Zeitraum 9,5 Tage krankgeschrieben.

Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2022 waren es durchschnittlich 9,1 Tage. In den Vorjahren lagen die Werte für die ersten sechs Monate noch wesentlich niedriger (2021: 6,8 Fehltage; 2020: 8,0 Fehltage; 2019: 7,8 Fehltage).

Hauptgrund für die Krankschreibungen waren erneut Grippe und Erkältungskrankheiten. Statistisch war jede TK-versicherte Erwerbsperson deshalb von Januar bis Juni in Zusammenhang mit diesen Erkrankungen im Schnitt 2,50 Tage krankgeschrieben (2022: 2,63 Fehltage; 2021: 0,64 Fehltage; 2020: 1,58 Fehltage; 2019: 1,38 Fehltage).

Den zweithöchsten Anteil im ersten Halbjahr des laufenden Jahres machten Krankschreibungen aufgrund psychischer Diagnosen aus (durchschnittlich 1,74 Fehltage je Erwerbsperson). Auf Platz drei folgten Fehltage aufgrund von Muskel-Skelett-Erkrankungen (1,36 Fehltage). Grundlage der Auswertungen waren die rund 5,6 Millionen bei der Krankenkasse versicherten Erwerbstätigen.

DAK verzeichnet höchsten Wert seit Start der Analysen

Auch die DAK-Gesundheit berichtet von „ungewöhnlich vielen, krankheitsbedingten Arbeitsausfällen“ im ersten Halbjahr 2023. So hatte die Hälfte der 2,4 Millionen bei der Krankenkasse versicherten Beschäftigten (50,1 Prozent) bis Ende Juni bereits mindestens eine Krankschreibung. Eine derart hohe Quote werde gewöhnlich erst am Ende eines Jahres erreicht, heißt es.

Die Fallzahlen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 61 Prozent. Im Durchschnitt fehlten die Beschäftigten in den ersten sechs Monaten fast zehn Tage mit einer Krankschreibung im Job.

Insgesamt lag der Krankenstand mit 5,5 Prozent deutlich über dem Vorjahreshalbjahr (2022: 4,4 Prozent) – der höchste Wert, den die DAK seit dem Start der Halbjahresanalysen im Jahr 2013 gemessen hat. Im Branchenvergleich stehen die Personalmangelberufe Altenpflege und Kitabetreuung an der Spitze der Statistik.

Auch die DAK registrierte als Hauptursache für eine Krankschreibung Atemwegserkrankungen. Hier gab es mit einem Anstieg von 17,2 auf 34,1 je 100 Beschäftigte fast eine Verdoppelung der Fälle. Auch Krankschreibungen wegen Muskel-Skelett- und psychischer Erkrankungen waren deutlich häufiger als im Vorjahreshalbjahr (59 beziehungsweise 60 Prozent höhere Fallzahlen).

(Bild: DAK/Fehlzeitenanalyse zum Gesundheitsreport 2023)

Nachholeffekt und gestiegene Sensibilität

„Zum einen kam es nach Ende der Pandemie zu einem Nachholen von Infekten und Immunisierungen. Zum anderen gab es in den Belegschaften eine gestiegene Sensibilität dafür, mit einer potenziell ansteckenden Erkrankung dem Arbeitsplatz besser fernzubleiben“, erklärt die DAK-Gesundheit die Entwicklung.

Auch das neue elektronische Meldeverfahren spiele eine Rolle, da es sicherstelle, dass Krankschreibungen automatisch und zuverlässig in die Statistik der Krankenkassen eingehen.