Welcher Mindestabstand zu parkenden Autos verlangt wird

20.8.2020 – Es hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, mit welchem Seitenabstand an einem parkenden Auto vorbeigefahren werden darf. Ein Abstand von lediglich 30 bis 35 Zentimetern ist ohne das Hinzutreten besonderer Umstände jedoch auf jeden Fall zu gering. So das Amtsgericht Frankenthal in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 26. Juni 2020 (3c C 61/19).

Der Beklagte war im Januar letzten Jahres mit seinem Personenkraftwagen bei Dunkelheit auf einer innerstädtischen Straße unterwegs, als der Kläger die Fahrertür seines am Fahrbahnrand abgestellten Autos öffnete. Dabei berührten sich die beiden Wagen.

Autounfall am Fahrbahnrand

Für den dadurch an seinem Pkw entstandenen Schaden hielt der Parkende den vorbeifahrenden Mann verantwortlich. Dieser sei, ohne dass es die örtlichen Verhältnisse erfordert hätten, nachweislich mit einem Abstand von nur 30 bis 35 Zentimetern an den parkenden Autos vorbeigefahren.

Hätte er einen ausreichenden Seitenabstand eingehalten, wäre es nicht zu dem Unfall gekommen. Der Kläger verlangte daher den vollständigen Ersatz des ihm durch den Vorfall entstandenen Schadens in Höhe von knapp 5.400 Euro.

Kein Vertrauensschutz für Aussteigende

Das Frankenthaler Amtsgericht hielt die Forderung für überzogen. Es kam nach der Vernehmung von Zeugen sowie eines Sachverständigen zu dem Ergebnis, dass dem Geschädigten lediglich der Ersatz eines Drittels seines Schadens zustehe.

Nach Ansicht der Richter muss derjenige, der aus einem Pkw aussteigt, zwingend das Vorrecht des fließenden Verkehrs beachten. Dabei habe er höchste Vorsicht walten zu lassen.

Das erfordere, dass er den fließenden Verkehr durch die Rückspiegel und erforderlichenfalls durch die Fenster genau beobachte. Die Fahrzeugtür dürfe er nur dann öffnen, wenn er sicher sein könne, dass er keinen von rückwärts kommenden Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Diesen Anforderungen sei der Mann nachweislich nicht gerecht geworden. Es gebe auch keinen Vertrauensschutz zugunsten eines Aussteigenden auf Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstandes des Vorbeifahrenden, auf welchen er sich berufen könne. Daher sei er für den Unfall und dessen Folgen überwiegend selbst verantwortlich.

Mitverschulden des Vorbeifahrenden

Den Beklagten treffe allerdings ein Mitverschulden. Denn dieser sei ohne Wahrung eines ausreichenden Mindestabstands an dem parkenden Fahrzeug vorbeigefahren. Der Abstand habe nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme lediglich 30 bis 35 Zentimeter betragen.

Es hänge zwar von den örtlichen Verhältnissen sowie von Umständen wie zum Beispiel dem entgegenkommenden Verkehr ab, welcher Seitenabstand als ausreichend angesehen werden könne. Der von dem Mann eingehaltene Abstand sei aber auf jeden Fall zu gering gewesen.

Es sei daher eine Haftungsverteilung von einem Drittel zu zwei Dritteln zu Lasten des Klägers gerechtfertigt. Denn der Verstoß des Parkenden wiege schwerer als der des Vorbeifahrenden.

Er habe nämlich entgegen der besonderen Sorgfaltspflicht des § 14 Absatz 1 StVO die Gefahrensituation heraufbeschworen. Hätte er sich regelkonform verhalten, hätte es nach Überzeugung des Gerichts nicht zum Vorfall kommen können.