Welche Wünsche Mitarbeiter an eine betriebliche Krankenzusatz-Versicherung haben

25.4.2023 – Zusätzliche Leistungen über den Betrieb sind auf dem Vormarsch. Denn Angestellte wollen Lücken im Gesundheitssystem für die eigene Versorgung schließen. Welche Nachfrage nach welchen Bausteinen besteht, untersuchte die Funk Vorsorgeberatung durch eine Umfrage.

Die Funk Vorsorgeberatung GmbH beleuchtet in einer aktuellen Studie die Sichtweise der deutschen Arbeitnehmer in Bezug auf die Anforderungen an den Gesundheitsmarkt und ihr Wohlbefinden im Unternehmen. Dafür befragte der Großmakler im Januar 1.226 Mitarbeiter.

Die Ergebnisse veröffentlichte das Unternehmen in der Studie „Wellbeing im Unternehmen fördern – Betriebliche Krankenversicherung Survey 2023 aus Sicht der Mitarbeitenden“. Die Vorgängeruntersuchung stellte dagegen die Anforderungen der Arbeitgeber an eine zusätzliche Versorgung der Belegschaft dar (VersicherungsJournal 20.7.2021).

Welchen Bedarf Mitarbeiter an betrieblichen Zusatzversicherungen haben

Bild: Funk-Gruppe

Gerade nach der Coronakrise stößt das Gesundheitswesen an Belastungsgrenzen. Funk versuchte in der Befragung zu ermitteln, welchen Bedarf Beschäftigte heute für die entsprechende Vorsorge sehen.

Als gravierende Schwachstellen nannten die Arbeitnehmer die aktuelle Pflegesituation, mangelnde Verfügbarkeit von Facharztterminen sowie allgemein die lange Wartezeit auf Arzttermine und in Praxen. Die Folge: Mitarbeitende haben Angst vor einer Erkrankung, da sie eine schlechte medizinische Versorgung befürchten.

Eine zusätzliche Entlastung beziehungsweise Absicherung würden sich die Teilnehmer in punkto Sehhilfen (knapp 60 Prozent), Zahnersatz (51 Prozent), Zahnbehandlung (47 Prozent) und Zahnreinigung (44 Prozent) wünschen.

Gerade bei Langzeiterkrankung (33 Prozent), Pflegebedürftigkeit (von Angehörigen oder dem Befragten selbst, 25 Prozent) oder Krankenhausaufenthalten (25 Prozent) würden die Befragten entsprechende betriebliche Gesundheitskonzepte begrüßen.

Ranking der Arbeitgeber-Angebote

Laut Auswertung der Funk-Befragung fürchten Mitarbeiter neben den körperlich und mental negativen Auswirkungen des „Krankseins“ die monetären Folgen. „Diese Situation beeinflusst auch diejenigen Menschen mental, die sich aktuell in guter gesunder Verfassung befinden“, schreiben die Autoren der Studie.

Beim Ranking der Arbeitgeberleistung nach Attraktivität rangiert die betriebliche Altersvorsorge (bAV) vor der betrieblichen Krankenversicherung (bKV), gefolgt von der betrieblichen Berufsunfähigkeits-Absicherung. Eher im Mittelfeld rangieren die betriebliche Pflegeversicherung sowie die betriebliche Unfallversicherung.

Das Fazit der Funk-Studie

Erfahrungen von Funk aus der Praxis zeigten, dass Arbeitgeber ihre zusätzlichen Leistungen für die Belegschaft grundsätzlich am Bedarf der Mitarbeiter ausrichten sollten. Denn nur so werde eine hohe Nutzungs- und Durchdringungsquote erzielt. Die Akzeptanz der bKV basiere auf den Schwachstellen des Gesundheitssystems, so die Vermittlergruppe.

Aus diesem Grund wünschen sich knapp 83 Prozent der Befragten eine bKV. Über 78 Prozent der Befragten steht bei dem Angebot des Chefs die Flexibilität in Vordergrund, um ihre jeweiligen individuellen Bedürfnisse abzudecken. Knapp 76 Prozent ziehen die Einführung eines Gesundheitsbudgets einer Gehaltserhöhung vor.

Betriebliche Krankenversicherung wächst rasant

Etwa 22.300 Unternehmen boten zuletzt (Stand Ende 2022) ihren Mitarbeitern eine zusätzliche Absicherung über die bKV an. Dies gab der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) auf Basis vorläufiger Zahlen (30.1.2023) bekannt.

Das ist weit über ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor (3.6.2022). Auf Zweijahressicht betrachtet (23.6.2021) ging es um fast drei Viertel aufwärts.

Die positive Entwicklung von betrieblichen Gesundheitsleistungen werde sich wie in den vergangenen Jahren fortsetzen, zeigte sich die Aon plc in ihrem Marktreport überzeugt (8.9.2022).

Der Großmakler prognostizierte weiter, dass der Trend in Richtung Budgettarife anhalten werde, die sogenannten Modulofferten als klassische Versicherungsleistung aber bestehen bleibe. Als spannend bewertet Aon die Frage, „ob es innerhalb der bKV analog der betrieblichen Altersversorgung eine eigenständige Durchführungsverordnung geben wird“.