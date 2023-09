Welche Versicherer und Insurtechs Kunden am besten finden

21.9.2023 – Zum achten Mal hat das Bewertungsportal Bankingcheck Auszeichnungen an die besten Finanzdienstleister in verschiedenen Kategorien verliehen. In den klassischen Versicherungssparten können nur die Ergo, die Barmenia und die Vorsorgekasse Hoesch ihre Spitzenpositionen aus dem Vorjahr verteidigen.

Im Rahmen der diesjährigen „Bankingcheck Awards 2023“ wurden zum achten Mal wieder Unternehmen aus der Versicherungsbranche ausgezeichnet (VersicherungsJournal 31.8.2021, 17.6.2020, 12.6.2018, 31.5.2017, 29.6.2016). Der Wettbewerb findet seit 2012 statt, die Auszeichnungen verleiht die Bankingcheck GmbH.

Die Preisträger in den klassischen Sparten

Die in Kooperation mit dem Bewertungsportal Ekomi Ltd. eingeführten „Ekomi Awards“ gingen in diversen Kategorien an eine Vielzahl von Marktteilnehmern. Bei den Ausgezeichneten der Versicherungswirtschaft gab es in den einzelnen Rubriken zahlreiche Veränderungen:

Weitere Top-Unternehmen

In der noch jungen Rubrik „Kundenberatung Versicherung“ gingen zum zweiten Mal die Allianz Versicherungen mit der Bestnote als Sieger vom Platz. In der Kategorie „Kundentransparenz Versicherung“ setzten sich die Axa Versicherungen gegen die Konkurrenz durch.

Bei den Insurtechs liegt unter anderem die Mypension Altersvorsorge GmbH (Kategorie: digitale Altersvorsorge) vorn. Die Neodigital Versicherung AG (B2B-White-Label-Insurance) und Schutzklick (eine Marke der Simplesurance GmbH, Kategorie: E-Commerce Insurance) sind weitere Sieger in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern.

Die Preisträger und weitere Teilnehmer in den einzelnen Kategorien sind auf dieser Internetseite einsehbar. Die Awards basieren auf Kundenurteilen, die zwischen Januar und April dieses Jahres abgegeben wurden. Weitere Details zur Methodik können unter diesem Link nachgelesen werden.