Welche Versicherer beim Kunden ein nachhaltiges Image haben

3.11.2022 – Für die Zeitschrift Focus-Money befragten die Marktforscher von Servicevalue Verbraucher zur Nachhaltigkeit und Verantwortung von Finanzdienstleistern. 45 Unternehmen überzeugten die Konsumenten und holten sich eine „sehr gute“ Bewertung ab. Plätze in der Spitzengruppe sicherten sich auch 21 Versicherer.

Bereits zum sechsten Mal untersucht die Servicevalue GmbH im Auftrag der Zeitschrift Focus Money, wie nachhaltig und verantwortungsvoll die deutschen Finanzdienstleister aus Sicht ihrer Kunden handeln und positioniert sind.

Zur Methodik und Bewertung

Zu der im laufenden Kalenderjahr durchgeführten Onlinebefragung luden die Marktforscher sogenannte Panelisten ein, die folgende fünf Kriterien zum Thema Nachhaltigkeit bewerten sollten:

Ökonomische Nachhaltigkeit,

sozial verantwortliches Handeln,

ökologische Nachhaltigkeit,

nachhaltige Mitarbeiterorientierung und

nachhaltige Kundenorientierung.

Die Beurteilung erfolgte bei allen fünf Aspekten auf einer vierstufigen Antwort-Skala (von „trifft voll und ganz zu“ (1) bis „trifft überhaupt nicht zu“ (4)). In einem weiteren Schritt wurde für die Unternehmen der jeweilige Mittelwert berechnet. Das Gesamturteil ergibt sich den Abgaben zufolge aus dem ungewichteten Mittelwert über die Durchschnittswerte der fünf abgefragten Bereiche.

„Für die Auszeichnung beim Gesamturteil wie auch bei den fünf einzelnen Aspekten (Säulen) gilt: Ein ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die einen überdurchschnittlichen Wert erzielt haben. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘“, erläutert Servicevalue in den Studienunterlagen.

45 Finanzdienstleister gelten beim Verbraucher als nachhaltig

Für die aktuelle Untersuchung holten die Marktforscher 35.902 Kundenstimmen zu 167 Finanzdienstleistern ein.

45 der Banken, Bausparkassen und Versicherer erhielten im Gesamtranking die Gesamtnote „sehr gut“, davon 21 Anbieter aus der Versicherungsbranche. Aus den Studienunterlagen geht nicht hervor, nach welchen Kriterien Servicevalue die Kandidaten auswählte.

Zudem gibt es keine Informationen darüber, wie viele Kundenstimmen nötig waren, um namentlich im Gesamtranking aufgeführt zu werden. Wie bereits in den Vorgänger-Untersuchungen (VersicherungsJournal 22.10.2020, 25.10.2019) gab es in diesem Jahr für die Spitzenreiter keine konkreten Bewertungen und damit auch keine Platzierungen.

Gewinner und Verlierer

Ein „sehr gut“ hinsichtlich der Nachhaltigkeit und Verantwortung insgesamt sind der Untersuchung zufolge folgende 21 (Vorjahr: 20) Unternehmen der Versicherungsbranche. Die Sortierung der Anbieter erfolgt in alphabetischer Reihenfolge:

Im Vergleich zu 2021 (21.10.2021) sicherten sich die ehemalige Direktvertriebsmarke der R+V (R+V24), die VGH, die Württembergische und die Würzburger Plätze im Gesamtranking neu eine Top-Bewertung.

Aus der Spitzengruppe abgestiegen sind Allianz Travel, eine Marke der AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland, Cosmos Lebensversicherungs-AG (Cosmosdirekt) und die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG. Das Gesamtranking der Unternehmen mit Bewertung, aber ohne konkrete Punktezahl, stellt Servicevalue hier zur Verfügung.

Was beim Kunden ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit schafft

Auch andere Untersuchungen zeigen, wie es um die saubere ökonomische, ökologische und sozial verantwortliche Orientierung von Unternehmen aussieht. Die Ergebnisse variieren, weil sich Methodik und Bewertung oft stark unterscheiden.

In einer Auswertung von Servicevalue und der Wirtschaftswoche wurde beispielsweise der Allianz und den ADAC Versicherungen ein großes Engagement für die Allgemeinheit bescheinigt (31.10.2022).

Allerdings habe es die Versicherungs- und Finanzwirtschaft selbst in der Hand, ein tiefes Bewusstsein für Nachhaltigkeit in den Versicherungs- und Maklerbüros zu etablieren. Der Schlüssel dazu sei, sie als Kaufkriterium zu begreifen. Diese These vertreten Lukas Nolte und Raphael Meyer-Alten in einem Gastbeitrag (20.10.2022).