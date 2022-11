Welche Taxikosten das Finanzamt als Werbungskosten anerkennt

4.11.2022 – Arbeitnehmer, die ihre Fahrten zwischen ihrer Wohnung und ihrem Arbeitsplatz mit einem Taxi zurücklegen, können die Kosten lediglich in Höhe der Entfernungspauschale als Werbungskosten von der Steuer absetzen. Das hat der Bundesfinanzhof mit einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil vom 9. Juni 2022 entschieden (VI R 26/20).

Der Kläger hatte die Fahrten zwischen seiner Wohnung und seinem Arbeitsplatz gelegentlich mit einem Taxi zurückgelegt.

Die ihm dadurch entstandenen Kosten machte er in seiner Einkommensteuer-Erklärung in voller Höhe steuermindernd geltend. Das wollte das Finanzamt nicht akzeptieren. Es erklärte sich lediglich dazu bereit, eine Entfernungspauschale in Höhe von 0,30 Euro für jeden Entfernungskilometer ansetzen.

Vom Willen des Gesetzgebers

Dem hielt der Steuerzahler entgegen, dass bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gemäß § 9 Absatz 2 Satz 2 EStG anstatt der Entfernungspauschale auch höhere tatsächlich entstandene Kosten zum Ansatz kommen könnten. Ein Taxi sei jedoch mit öffentlichen Verkehrsmitteln vergleichbar.

Dieser Rechtsauffassung schloss sich der schließlich mit dem Fall befasste Bundesfinanzhof nicht an. Er wies die Klage des Beschäftigten als unbegründet zurück.

Ein Taxi ist mit Bussen und Bahnen nicht vergleichbar

Bei Einführung der in Absatz zwei Satz zwei des Gesetzes formulierten Ausnahmeregelung sei der Gesetzgeber von öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr und damit insbesondere von Bussen und Bahnen ausgegangen. Ein Taxi sei mit derartigen Verkehrsmitteln nicht vergleichbar.

Der Mann könne seine Aufwendungen dem Finanzamt gegenüber folglich nur in Höhe der Entfernungspauschale geltend machen.