Welche Sorgfaltspflichten ein Linksabbieger hat

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Der GDV will ein besseres Reha-Management für Verkehrsopfer erreichen und ist deswegen eine Kooperation eingegangen. Eine erste Testphase wurde angekündigt. Kritiker fürchten allerdings, dass dabei ein fairer Schadenersatz auf der Strecke bleibt. (Bild: privat) mehr ...

Nach einer Düngeaktion wies der Rasen eines Gartenbesitzers Verbrennungsschäden auf. Mit dem Hersteller des Düngemittels geriet der Mann anschließend in Streit. Den Konflikt löste das Münchener Amtsgericht. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

9.8.2022 –

Nicht jeder freut sich, wenn er von einer Katze aus der Nachbarschaft besucht wird. Richtet das Tier Schaden an, ist Streit vorprogrammiert. So auch in einem Fall vor dem Ahrensburger Amtsgericht, bei dem es um die Duldungspflicht einer Geschädigten ging. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...