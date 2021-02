Welche privaten Unfallversicherer besonders fair regulieren

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Wie Kunden die Schadenabwicklung bewerten, hat Servicevalue untersucht. Im Vergleich zum Vorjahr gab es in der Privat- als auch der Tierhalter-Haftpflicht viele Veränderungen in der Spitzengruppe. Zu den Auf- oder Absteigern gehören etwa Allianz, Axa, Ergo, Huk-Coburg und SV. (Bild: Wichert) mehr ...

Wie Kunden die Schadenabwicklung bewerten, hat Servicevalue ermittelt. Zu den zahlreichen Absteigern unter den Topanbietern zählen Axa, die Haftpflichtkasse, Ergo, Europa, Mannheimer, NV und Württembergische. Dem standen allerdings auch fast doppelt so viele Aufsteiger gegenüber. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

17.2.2020 –

Wie Kunden die Schadenabwicklung bewerten, hat Servicevalue in den Segmenten Berufs-, Privat-, Verkehrs- sowie Wohnungsrechtsschutz untersucht. Ergebnis: Kein Anbieter schaffte es in allen vier Bereichen in die Spitzengruppe. (Bild: Wichert) mehr ...