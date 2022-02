Welche Krankenvollversicherer Makler am ehesten weiterempfehlen

8.2.2022 – Der Barmenia, der Universa und der Hansemerkur bringen unabhängige Vermittler laut einer aktuellen Asscompact-Untersuchung die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in der Krankenvollversicherung entgegen. Mehr Kritiker als Fürsprecher hat andererseits die Continentale.

Makler und Mehrfachvertreter vermitteln das meiste Vollversicherungs-Geschäft an die Hansemerkur Krankenversicherung AG. Dabei holten sich die Hamburger die Spitzenposition zurück (VersicherungsJournal 5.2.2021, 7.2.2020). An zweiter Stelle folgt die Barmenia Krankenversicherung AG.

Umfrageteilnehmer: 267 Versicherungsvermittler

Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-Marktstudie „Private Kranken- und Pflegeversicherung 2022“ von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH.

Basis der Untersuchung ist eine im November und Dezember unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Diese sind zum weit überwiegenden Großteil als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) tätig. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 267 Personen angegeben.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Ermittelt wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die Anbieter von Krankenversicherungen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score (NPS) herangezogen.

Ergebnis: Die Hansemerkur liegt auch in Sachen NPS ganz weit vorne. Dem zweithöchsten Anteil an Promotoren von über 70 Prozent stand ein Detraktorenanteil von einem Achtel gegenüber. Daraus ergibt sich mit 58,3 der dritthöchste NPS.

Barmenia vor Universa

An der Spitze liegt die Barmenia, die als einziger Anbieter mit mindestens 20 Beurteilungen keinen Kritiker zu verzeichnen hatte. Da andererseits mehr als sechs von zehn Befragten zu den Fürsprechern zählen, bedeutet dies einen NPS von 61,9.

Den Silberrang sicherte sich die Universa Krankenversicherung a.G., die beim Geschäftsanteil nur die achte Position belegt. Aus dem höchsten Promotorenanteil von fast drei Vierteln und einem Detraktorenanteil von knapp einem Siebtel errechnet sich ein Net-Promoter-Score von 59,1.

Auf der anderen Seite hat die Continentale Krankenversicherung a.G., die sich beim Geschäftsanteil an fünfter Stelle wiederfindet, mehr Kritiker (30 Prozent Anteil) als Fürsprecher (20 Prozent). Der NPS liegt bei minus zehn.

Ein vergleichsweise niedriger Wert von 21,7 wird für die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. ausgewiesen, die beim Geschäftsanteil den Bronzerang belegt. In etwa vier von zehn Interviewten gehören zu den Fürsprechern, etwa jeder sechste zu den Kritikern.

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Lebensversicherer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die NPS-Werte.

So sind die Makler und Mehrfachvertreter etwa mit der Continentalen insgesamt auch weniger zufrieden als mit den Spitzenreitern. Bei der Gesamtzufriedenheit bedeuten 77 Punkte einen Rückstand von neun Zählern auf die Spitzen. Maximal sind 100 Punkte möglich.

Das Unternehmen gehört in acht der 14 abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei schlechtesten Anbietern. Im wichtigsten Kriterium Produktqualität liegt die führende Gesellschaft 17 Punkte in Front.

Die Stärken der Spitzenreiter in der Zufriedenheitswertung

Andererseits landeten die Unternehmen mit hohen Weiterempfehlungs-Werten auch in der Zufriedenheitswertung auf den vorderen Plätzen. Die Barmenia und die Universa bekamen jeweils 86 von 100 möglichen Punkten und liegen damit gleichauf in Führung.

Die Wuppertaler gehören nur bezüglich der Finanzstärke und der Angebotsunterlagen nicht zur Top Drei aus Vermittlersicht. Am besten kam die Gesellschaft in den beiden wichtigsten Aspekten Produktqualität und Abwicklung im Leistungsfall sowie in Sachen Angebotsrechner, Digitalisierungsgrad sowie zentrale Vertriebsunterstützung weg.

Die Universa punktete vor allem mit dem mit Abstand besten Bestandskundenservice und der höchsten Tarifflexibilität. Die Spitzenposition belegt das Unternehmen auch bezüglich der Angebotsunterlagen, der Courtageausgestaltung sowie der zentralen Vertriebsunterstützung. Einzige Schwäche ist aus Vermittlersicht der klar unterdurchschnittliche Digitalisierungsgrad.

Weitere Studiendetails

Die 419-seitige „Marktstudie Private Kranken- und Pflegeversicherung 2022“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in der Vollversicherung auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurden zudem die Krankenzusatz- und die Pflegezusatz-Versicherung.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.