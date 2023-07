Welche Krankenversicherer digital besonders überzeugen

10.7.2023 – Das IT-Fachmagazin Chip hat die digitalen Angebote von 14 privaten und 24 gesetzlichen Krankenversicherern verglichen und bewertet. In der PKV sicherte sich die DKV den ersten Platz, gefolgt von der Allianz und der Axa. In der GKV machte die Techniker das Rennen.

In der Ausgabe 08/2023 des IT-Fachmagazins „Chip“, einer Marke der Chip Digital GmbH, ist ein Vergleich zum digitalen Zusatznutzen, den die gesetzlichen (GKV) und die privaten Krankenversicherer (PKV) bieten, erschienen. In der Auswertung werden 24 Krankenkassen und 14 private Anbieter aufgeführt.

Der Beitrag stellt die Digitalisierung im Gesundheitswesen in den Mittelpunkt. Die PKV schneidet hier deutlich schlechter ab als die GKV. „Wie sich zeigt, haben viele Kassen bei der Digitalisierung noch deutlich Luft nach oben. Das gilt besonders für die privaten Versicherer, die sonst oft Topleistungen anbieten“, lautet das Fazit zu den digitalen Offerten.

Zu den Testkriterien und ihrer Gewichtung …

Verglichen werden die Offerten der Krankenkassen und der PKV-Anbieter getrennt. Für jedes betrachtete Unternehmen oder jede Körperschaft gibt es eine Gesamtnote und eine konkrete Platzierung im Testfeld. Das Urteil setzt sich aus den folgenden vier Kriterien mit entsprechender Gewichtung zusammen:

das Angebot einer App für die Versicherten (Gewichtung: 25 Prozent),

digitale Gesundheitsangebote (25 Prozent),

Service (25 Prozent) und

ein eigenes Portal für die Versicherten im Netz (25 Prozent).

Was diese vier Punkte genau enthalten müssen, um in den Augen der Testautoren zu bestehen und sich eine gute Bewertung zu sichern, wird in der Print-Ausgabe nicht weiter erläutert.

WERBUNG

… und zur Bewertung

Alle Wertungen in der tabellarischen Übersicht orientieren sich am Schulnotensystem (sehr gut = 1 bis 1,5; gut = 1,6 bis 2,5; befriedigend = 2,6 bis 3,5; ausreichend = 3,6 bis 4,5; mangelhaft ab 4,6).

Des Weiteren führen die beiden Tabellen zur PKV und zur GKV einzelne digitale Angebote der Versicherer auf. Dazu gehören unter anderem: Krankmeldung hochladen (via App oder auf dem Portal), Dokumente hochladen, Erinnerungen für Impfungen oder Vorsorge und Online-Arztbesuche. Diese Punkte werden dem Leser nur mit „ja“ oder „nein“ angezeigt, fließen aber nicht in die Gesamtnote ein.

Teilnehmer der PKV – neu dabei sind DKV, Inter und Ottonova

Bei den privaten Krankenversicherern hat sich die Chip-Redaktion auf 14 Unternehmen konzentriert. Warum ausgerechnet diese Gesellschaften verglichen werden und andere nicht dabei sind, beantwortet der Beitrag nicht. Folgende Anbieter sind im Vergleich vertreten:

Nicht mehr dabei ist die UKV – Union Krankenversicherung AG. Neu im Vergleich 2023 sind die DKV, die Inter und Ottonova.

Testsieger ist Neueinsteiger DKV

In den beiden Vorgängeruntersuchungen (VersicherungsJournal 2.8.2022, 9.8.2021) hatte Chip die Allianz als Testsieger mit der Note 1,5 ausgezeichnet. Den zweiten Platz sicherte sich die Axa.

In diesem Jahr stieß der Neueinsteiger DKV die Allianz vom Thron und erhielt die Gesamtnote 1,3. Die Münchener (1,4) müssen sich mit dem zweiten Rang zufriedengeben, gefolgt von der Axa mit einer Bewertung von nur noch 1,6.

„Mit ihrem digitalen Gesamtangebot stellt sich die DKV klar vor ihre private Konkurrenz“, heißt es zu Begründung des diesjährigen Testsiegers. Zusätzlich räumte die Tochter des Ergo-Konzerns noch die Auszeichnung für „beste App“ ab.

Während bei den gesetzlichen Kassen nur eine von 24 Testteilnehmern schlechter als befriedigend abschnitt, sind es bei den Privatkassen gleich fünf von 14. Chip, Ausgabe 08/2023

Fünf Krankenversicherer sind digital nur „ausreichend“

Insgesamt ist das Urteil von Chip für die digitalen Bemühungen der PKV nicht gerade schmeichelhaft. „Während bei den gesetzlichen Kassen nur eine von 24 Testteilnehmern schlechter als befriedigend abschnitt, sind es bei den Privatkassen gleich fünf von 14, also über ein Drittel“, heißt in dem Beitrag.

Schlusslichter mit der Note „ausreichend“ sind gleich fünf Unternehmen:

Ottonova (Gesamtnote 3,6),

Huk-Coburg (3,8),

Inter (3,8),

SDK (3,9) und

Arag (4,1).

Die Testsieger in der GKV

In der GKV gibt es zwei Testsieger und vier Körperschaften erhalten die Gesamtnote „sehr gut“. Das Spitzenduo bilden die Techniker Krankenkasse (1,1) und die Barmer (1,1). Knapp dahinter folgt die AOK Plus. Überzeugen konnte auch die IKK Südwest mit ihren digitalen Angeboten.

Die Techniker holte sich damit zum dritten Mal in Folge den ersten Platz. 2023 muss sie den Ruhm allerdings mit der Barmer teilen, die im Vorjahr noch auf dem dritten Rang lag.