Welche Direktversicherer Privatkunden am liebsten weiterempfehlen

15.10.2025 – Verbraucher bringen als Privatkunden der Verti die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft unter den Direktversicherern entgegen. Dahinter folgen Huk24 und Adam Riese. Am schlechtesten schnitt die S-Direkt ab. Dies geht aus der Disq-Studie „Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2025“ hervor.

Wie ausgeprägt die Weiterempfehlungsbereitschaft von Privatkunden gegenüber ihrem Hauptversicherer ist, hat die Disq Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG im Auftrag der NTV Nachrichtenfernsehen GmbH im Rahmen der Studie „Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2025“ ermittelt.

Verschiedene Leistungsbereiche auf dem Prüfstand

Grundlage der Untersuchung ist eine zwischen Mitte Mai und Anfang August durchgeführte Onlineumfrage zur Zufriedenheit von Versicherungskunden. An dieser beteiligten sich 4.218 erwachsene Verbraucher. Bewerten konnten sie denjenigen Anbieter, bei dem sie alle oder zumindest die meisten Policen haben.

Unter die Lupe genommen wurde in der Untersuchung die Kundenzufriedenheit anhand der unterschiedlich gewichteten Leistungsbereiche Service, Preis-Leistungs-Verhältnis, Produktqualität und Transparenz/Verständlichkeit (VersicherungsJournal 19.9.2025). Eingeflossen ist neben erlebten Ärgernissen mit dem Versicherer (1.10.2025) auch die Weiterempfehlungsbereitschaft.

Weiterempfehlungsbereitschaft: Verti vor Huk24

Für die Weiterempfehlungsbereitschaft wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score (NPS) herangezogen. Ergebnis: Bei den Versicherern mit Vermittlernetz setzten sich die VPV Versicherungen gegen die Wettbewerber durch (7.10.2025).

In der Wertung der Direktversicherer behielt die Verti Versicherung AG die Oberhand. Aus dem höchsten Anteil an Promotoren (fast zwei Drittel) und dem zweitniedrigsten Anteil an Detraktoren (rund ein Elftel) errechnet sich ein NPS-Wert von 55,7.

Den Silberrang sicherte sich die Huk24 AG, die im Vorjahr noch den Platz an der Sonne belegt hatte (24.10.2024). Sie kam relativ gesehen auf etwas weniger Fürsprecher und etwas mehr Kritiker. An dritter Stelle findet sich die Adam Riese GmbH wieder (43,5). Dem dritthöchsten Promotorenanteil (gut 60 Prozent) stand der dritthöchste Detraktorenanteil gegenüber.

Auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen mit NPS-Werten zwischen 44 und 36 die Cosmos Versicherungen, die Allianz Direct Versicherungs-AG und die Hannoversche Lebensversicherung AG. Die Kritikeranteile lagen zwischen 8,5 Prozent (Cosmos) und 14,7 Prozent (Hannoversche), die Fürsprecheranteile jeweils bei etwas über 50 Prozent.

Schlusslicht ist die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt). Sie war der einzige Testkandidat mit einem Promotorenanteil von unter 50 Prozent und einem Detraktorenanteil von über 20 Prozent. Daraus errechnet sich ein NPS von 23,8.

Die Studie „Kundenbefragung Versicherer des Jahres 2025 – Mehr Transparenz – mehr Kundennähe“ kann für brutto 476 Euro per E-Mail bei Bettina Möller erworben werden.