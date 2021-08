Welche Aufklärungspflichten Notare haben

30.8.2021 – Belehrungen und Hinweise eines Notars müssen sich an der zum Zeitpunkt der Beratung aktuellen Rechtslage orientieren. Für im Laufe der Jahre eingetretene Änderungen der Rechtsprechung sowie Gesetzesänderungen haftet er daher nur, wenn er sie hätte voraussehen müssen. So das Landgericht Frankenthal in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 26. Juli 2021 (4 O 47/21).

Ein Landwirt hatte vor rund 30 Jahren mit seiner damaligen Verlobten einen Ehevertrag abgeschlossen. Dabei hatte sich das Pärchen von einem Notar beraten lassen. Der hatte den Vertrag auch beurkundet.

Abfindung in Höhe von rund 300.000 Euro

Der Mann wollte sich und seinen landwirtschaftlichen Betrieb vor finanziellen Ansprüchen seiner zukünftigen Frau für den Fall schützen, dass die Ehe scheitern sollte. Also verzichteten die späteren Ehegatten auf Anraten des Notars für den Fall einer Scheidung auf sämtliche gegenseitigen ehe- und erbrechtlichen Ansprüche.

Dieser Verzicht betraf unter anderem auch die gesetzlich vorgesehenen gegenseitigen Unterhaltsansprüche sowie den Ausgleich unterschiedlicher Rentenanwartschaften in Form eines Versorgungsausgleichs.

Im Jahr 2019 ließ sich das Paar scheiden. Das für die Scheidung zuständige Amtsgericht Bad Dürkheim hielt den Ehevertrag jedoch für sittenwidrig und unwirksam. Folglich sollte der Landwirt seiner nunmehr Ex-Frau eine Abfindung in Höhe von rund 300.000 Euro zahlen.

Daraufhin verklagte der Bauer den Notar auf Zahlung von Schadenersatz. Er argumentierte, dass er seine bei Abschluss des Vertrages schwangere Verlobte nicht geheiratet hätte, wenn ihn der Notar auf eine mögliche Unwirksamkeit des Vertragswerkes hingewiesen hätte. Denn ohne Heirat hätte er seiner Ex-Frau keine Abfindung zahlen müssen.

Keine schuldhafte Verletzung von Amtspflichten

Letzteres wurde vom Landgericht Frankenthal auch nicht bestritten. Es wies die Klage trotz allem als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter kann dem Notar keine schuldhafte Verletzung seiner Amtspflichten vorgeworfen werden. Denn die Beratungspflichten von Notaren orientieren sich grundsätzlich an der geltenden Rechtslage sowie den hierzu ergangenen Entscheidungen der Gerichte.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses des Ehevertrages sei der Ausschluss sämtlicher Ansprüche von Ehegatten, also auch die des Versorgungsausgleichs, von der Rechtsprechung jedoch noch nicht als sittenwidrig angesehen worden. Das habe sich erst zehn Jahre später durch ein Urteil des Bundesverfassungs-Gerichts geändert.

Diese Entwicklung habe der Notar nicht voraussehen können. Er habe folglich nicht für die negativen Konsequenzen der Änderung der Rechtsprechung einzustehen. Also sei er auch nicht zum Schadenersatz gegenüber dem Kläger verpflichtet.