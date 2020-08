Weichen für digitale Rentenübersicht wurden gestellt

27.8.2020 – Der Gesetzentwurf und Zeitplan für eine digitale Rentenübersicht sind vom Bundeskabinett verabschiedet worden. Der GDV unterstreicht die komplexen Herausforderungen. Der BdV kritisiert die Vorlage dagegen als Stückwerk. Die Berater von Aon loben die grundsätzliche Ausrichtung des Projektes.

Das Bundeskabinett hat jetzt den Weg frei gemacht für eine digitale Rentenübersicht. Am Mittwoch haben die Regierungsvertreter den Entwurf des Gesetzes „zur Verbesserung der Transparenz in der Alterssicherung und der Rehabilitation sowie zur Modernisierung der Sozialversicherungs-Wahlen“ beschlossen.

Das geht aus einer Mitteilung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) hervor. Am 29. Juli hatte die Behörde den schon seit zwei Wochen erwarteten Referentenentwurf zur digitalen Rentenübersicht zur Stellungnahme an die Verbände gegeben (VersicherungsJournal Medienspiegel 31.7.2020).

Das geplante Portal soll den Bürgern einen transparenten Gesamtüberblick über alle bisher erreichten und erreichbaren Ansprüche aus den drei Säulen der Alterssicherung (gesetzlich, betrieblich und privat) geben.

Digitale Rentenübersicht soll 2023 an den Start gehen

„Mit der digitalen Rentenübersicht kann künftig jeder auf einen Blick sehen, wie es um die eigene Absicherung im Alter steht“, lässt sich Arbeitsminister Hubertus Heil zu dem Vorhaben zitieren.

Für die Umsetzung wird eine „Zentrale Stelle für die Digitale Rentenübersicht“ bei der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) eingerichtet. Sie soll eine Plattform entwickeln, über die Bürger mit ihrer Steuer-Identifikationsnummer ihre individuelle Aufstellung abrufen können. Das Angebot soll ab Oktober 2023 zur Verfügung stehen.

Der Zeitplan von Heils Ministerium sieht vor, dass sich ab Oktober 2022 die Träger von Altersvorsorge-Leistungen in einem ersten Schritt freiwillig an dem Projekt beteiligen. Ein Jahr später soll dann die sogenannte „Pflichtphase“ beginnen.

Dann müssten alle Anbieter ihre Informationen zur Verfügung stellen – zu privaten Riester- oder Rürup-Renten, Betriebsrenten oder Lebensversicherungen.

GDV sieht Herausforderungen

Positiv zum Kabinettsbeschluss äußerte sich kurz nach der Mitteilung des BMAS der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Allerdings wies GDV-Geschäftsführer Jörg Asmussen in seinem offiziellen Kommentar auch auf die Komplexität der Aufgabe hin.

„Es liegt ein herauforderndes IT-Projekt vor der neuen ‚Zentralen Stelle für Digitale Rentenübersicht‘ bei der DRV Bund. Sie muss die Vielzahl an Einrichtungen zusammenbringen, die Altersvorsorge durchführen. Jetzt muss alles getan werden, um schnelle und pragmatische Lösungen zu finden, die auch für die sich anbindenden Vorsorgeeinrichtungen tragbar sind“, so Asmussen.

Kritik des BdV: einseitige Ausrichtung

Einwände kamen dagegen vom Bund der Versicherten e.V. (BdV). Die Verbraucherschützer kritisierten den geplanten Gesetzentwurf bereits Mitte August als Stückwerk. Der Grund: Es würden nur Teile der Altersvorsorge in dem Portal erfasst.

„So sollen an privaten Sparformen grundsätzlich nur Angebote der Lebensversicherer erfasst werden. Sparpläne, Fonds et cetera dagegen werden, außer als Riester- oder Rürup-Verträge, weitestgehend ignoriert“, so der BdV in einer Mitteilung.

„Damit wird der Eindruck geschaffen, dass man nur mit Lebensversicherungen private Altersvorsorge betreiben könne“, sagt Vorstandssprecher Axel Kleinlein zum Referentenentwurf. Dies sei umso fataler, da die Lebensversicherer derzeit in schlechter Verfassung seien, wie die Solvenzberichte zeigten (9.7.2020, 20.7.2020).

Aon unterstreicht Datenschutz für Bürger

Anders sieht es die Aon Solutions Germany GmbH. Das Beratungs- und Dienstleistungs-Unternehmen hatte in einem Gutachten gemeinsam mit der Universität Ulm die Grundzüge des geplanten Onlineportals entworfen.

Das neue System gehe den von Aon vorgeschlagenen Weg, alle Informationen der verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen zu sammeln, zu filtern und aggregiert auf einer Plattform darzustellen. Dazu sei es dann nicht notwendig, alle Daten an einer Stelle zu speichern. Vielmehr sollen die jeweiligen Informationen erst durch die Nutzer abgerufen werden. „Das ist auch im Sinne des Datenschutzes zweckmäßig“, so Aon.

Der Marktführer Allianz Lebensversicherungs-AG stellte bereits ein Portal vor, in das die Kunden alle ihre Vorsorgeverträge eingeben können. Damit greift der Konzern der künftigen säulenübergreifenden Renteninformation des Staates vor (10.7.2020).