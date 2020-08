Wegen Corona: Bruttomonatsverdienste deutlich gesunken

12.8.2020

Im zweiten Quartal 2020 sind die Bruttomonatsverdienste der Voll- und Teilzeitbeschäftigten in Deutschland um durchschnittlich 2,2 Prozent niedriger ausgefallen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die bezahlte Wochenarbeitszeit reduziert sich im Durchschnitt um 4,7 Prozent. Dies teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Basis der vorläufigen Ergebnisse der vierteljährlichen Verdiensterhebung mit.

„Der verbreitete Einsatz von Kurzarbeit aufgrund der Corona-Pandemie hatte negative Effekte auf die Höhe und Entwicklung der Bruttomonatsverdienste sowie der Arbeitszeit, wenngleich das Kurzarbeitergeld die Einkommensverluste für die Beschäftigten zum Großteil abfederte“, erläutern die Statistiker zum Hintergrund.

Das Ausmaß der Kurzarbeit sowie die Kontaktbeschränkungen und Geschäftsschließungen aufgrund der Corona-Pandemie hätten die einzelnen Wirtschaftszweige dabei unterschiedlich stark getroffen. So seien die Bruttomonatsverdienste in den Branchen Beherbergung und Herstellung von Kraftwagen mit jeweils minus rund einem Sechstel am stärksten ausgefallen.

(Bild: Destatis)

Zurückzuführen sei dies insbesondere auf den durch Kurzarbeit bedingten, überdurchschnittlichen Rückgang der Arbeitszeit von jeweils einem Fünftel. Detaillierte Daten zu weiteren Wirtschaftszweigen wie etwa der Versicherungsbranche will das Amt Ende September veröffentlichen.