Wasserschaden im Nachbargebäude nach Panne bei Sanierungsarbeiten

25.10.2022 – Läuft im Rahmen der Sanierung eines Hauses Wasser in ein Nachbargebäude, ist der Sanierende in der Regel grundsätzlich zum Schadenersatz verpflichtet. Das gilt auch dann, wenn er davon ausgegangen ist, dass das Wasser im Boden seines Grundstücks versickern werde. Dies entschied das Oberlandesgericht Oldenburg in einem Urteil vom 8. Juli 2022 (6 U 328/21).

Der Entscheidung lag der Fall einer Erbengemeinschaft zugrunde, die ein geerbtes Haus sanieren lassen wollte. Im Rahmen der Arbeiten wurde unter anderem Wasser aus dem Keller des Gebäudes nach außen gepumpt.

Das Wasser wurde jedoch nicht in die Kanalisation abgeleitet. Denn die Erben gingen davon aus, dass es trotz winterlicher Verhältnisse auf ihrem Grundstück versickern werde.

Wasserschaden am Nachbargebäude

Das sollte sich als Irrtum erweisen. Denn wegen des gefrorenen Bodens lief das Wasser zum Nachbarhaus. Dort drang es über einen Lichtschacht in den Keller ein und durchnässte Wände und den Fußboden.

Der betroffene Gebäudebesitzer verlangte von seinen neuen Nachbarn, ihm den dadurch entstandenen Schaden in Höhe von rund 6.700 Euro zu ersetzen. Die Höhe seiner Forderung belegte er durch Vorlage eines Kostenvoranschlages einer Fachfirma. Die Arbeiten führte er jedoch letztlich selbst aus.

Vorwurf des Mitverschuldens

Die Erbengemeinschaft fühlte sich nicht für den Schaden verantwortlich. So landete der Fall vor dem Osnabrücker Landgericht. Das sprach dem Geschädigten zwar grundsätzlich eine Entschädigung zu. Diese reduzierte das Gericht aber auf gut die Hälfte der Forderung.

Ihre Entscheidung begründeten die Richter damit, dass ein Geschädigter nicht eine Entschädigung in Höhe eines Kostenvoranschlags einer Fachfirma verlangen könne, wenn er den Schaden selbst behebe.

Im Übrigen sei keine Vorsorge dafür getroffen worden, dass in den Lichtschacht eindringendes Wasser auch bei Frost hinreichend ablaufen könne. Den Kläger treffe daher ein Mitverschulden.

Berechtigte Forderung des Geschädigten

Dieser Argumentation wollten sich die in Berufung mit dem Fall befassten Richter des Oldenburger Oberlandesgerichts nicht anschließen. Sie hielten die Forderung des Geschädigten in vollem Umfang für gerechtfertigt.

Das Berufungsgericht stellte zwar nicht in Abrede, dass der Lichtschacht, durch den das Wasser in das Gebäude eingedrungen war, teilweise Mängel aufwies. Das habe aber nicht zu den Beschädigungen beigetragen. Denn das Wasser wäre nach den Feststellungen eines Sachverständigen sonst über das Kellerfenster eingedrungen.

Im Übrigen stünde dem Kläger ein Ersatz in Höhe des Kostenvoranschlages der Fachfirma zu. Denn ein Schädiger dürfe nicht davon profitieren, dass ein Geschädigter einen Schaden selbst behebe. Das Urteil des Oberlandesgerichts ist inzwischen rechtskräftig.