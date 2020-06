Was Versicherungskunden in der Coronakrise wichtig ist

16.6.2020 – Gerade junge Kunden kümmern sich in der aktuellen Ausnahmesituation um ihren Versicherungsschutz und nehmen Änderungen wie Aussetzung oder Reduzierung der Beiträge vor. Allerdings wollen sie in den kommenden Monaten auch in Krankenzusatz-Policen investieren. Auftreten und Maßnahmen der Versicherer zum Ausbruch der Pandemie kamen bei den Verbrauchern positiv an. Punkten konnten hier die Allianz, die Ergo und die Huk-Coburg.

In der Coronakrise beschäftigen sich die Verbraucher mit ihren Versicherungsverträgen. Rund fünf Prozent der Kunden haben nach eigenen Angaben Änderungen vorgenommen. Dazu gehören Kündigungen als auch die Reduzierung der Beiträge. Knapp jeder Fünfte (19 Prozent) plant in den kommenden Monaten allerdings einen Neuabschluss.

Das zeigt die aktuelle Trendstudie „Zielgruppen-Insights: Wie die Versicherungskunden in Corona-Zeiten ticken“ der Heute und Morgen GmbH. 2.000 Bundesbürger zwischen 18 und 67 Jahren befragten die Marktforscher Ende April zu ihrem Verhalten in Versicherungsfragen unter Einfluss der Pandemie.

Ergebnisse nach vier Zielgruppen

Die Berater haben die Ergebnisse für folgende vier Zielgruppen differenziert: „junge Versicherungskunden“ (Studenten, Azubis, Berufseinsteiger, 18 bis 30 Jahre), „junge Familien“ (Personen mit Kindern unter sechs Jahren im Haushalt), „Gesettelte“ (gehobenes Haushaltseinkommen, 40 bis 50 Jahre,) und „Silver Ager“ (Berufstätige, 51 bis 67 Jahre).

Die Berater planen eine Wiederholungsbefragung, um Veränderungen in Einstellungen und Verhalten bei Abklingen der Krise identifizieren zu können, heißt es in den Studienunterlagen. Eine erste Blitzumfrage zum Thema, wie der Kunde in der Coronakrise tickt, hatte Heute und Morgen bereits Ende März zum Thema Krankenversicherung durchgeführt (VersicherungsJournal 2.4.2020).

Welche Versicherer Verbraucher in der Ausnahmesituation digital gut erreichen, untersuchte der „Techmonitor Assekuranz“ des Marktforschungs-Instituts. Die höchste Reichweite im Netz verzeichnen der Allianz-Konzern, die Ergo-Gruppe und die Huk-Coburg Versicherungen (29.5.2020).

Junge Kunden klären aktuell Versicherungsschutz

Insgesamt sorgt sich die Mehrheit der Befragten derzeit am häufigsten im Hinblick auf Pflegebedürftigkeit (26 Prozent) und schwere Krankheiten (24 Prozent). Junge Familien fürchten um gesundheitliche Probleme ihrer Kinder (32 Prozent) und Jobstarter um den Berufseinstieg (26 Prozent).

Fünf Prozent der Teilnehmer haben aufgrund der aktuellen Situation eine bestehende Versicherung gekündigt, Beiträge ausgesetzt oder reduziert. Am stärksten von Kündigungen betroffen war laut Auswertung die Auslandsreise-Krankenversicherung. Beiträge ausgesetzt oder reduziert, wurden in den Sparten Pflege und Kranken sowie bei Leben (Renten-, Berufsunfähigkeits-Versicherungen) und Kfz.

Besonders aktiv haben sich junge Kunden (23 Prozent) und junge Familien (27 Prozent) mit ihrem Versicherungsschutz beschäftigt. Diese beiden Zielgruppen planen auch in den kommenden Monaten Neuabschlüsse insbesondere im Bereich Krankenzusatz. Bei Studenten und Berufseinsteigern gaben das 31 Prozent an, junge Familien mit 26 Prozent.

Die beiden reiferen befragten Gruppen gehen eher gelassen mit dem Thema Versicherungen um. Sie haben sich kaum damit auseinandergesetzt und dementsprechend so gut wie keine Änderungen vorgenommen. Neue Krankenzusatz-Verträge planen 15 Prozent der Gesettelten und zwölf Prozent der Silver-Ager.

Kunden sehen Allianz, Ergo und Huk-Coburg positiv

Das Auftreten und die Maßnahmen der Versicherer kamen während des Ausbruchs von Covid-19 in Deutschland gut an. Vor allem der kostenlose Kinder-Unfallschutz bei jungen Familien (74 Prozent) und die Verlängerung der Reisekranken-Versicherung bei den Versicherungsnehmern (74 Prozent), die eine solche Police in der Schublade hatten.

Grundsätzlich hat die Mehrheit der Versicherungskunden (61 Prozent) von zumindest einer Corona-bezogenen Unterstützungsmaßnahme der Assekuranz gehört. Die Onlinesprechstunde für Krankenvollversicherte ist jedem dritten Kunden der privaten Krankenversicherung bekannt. Von den Corona-Hotlines hat schon mehr als jeder Vierte etwas gehört, von den Jüngeren sogar fast jeder Zweite.

Die Allianz ist laut der Auswertung mit Abstand am häufigsten positiv in der Coronakrise aufgefallen, zudem werden die Anbieter Ergo und Huk-Coburg als zuverlässig wahrgenommen.

Information und Abschluss über Versichererwebsites

Verbraucher zeigen laut Umfrage von Heute und Morgen eine „hohe Bereitschaft“, Versicherungsfragen auch online zu regeln. Der aktuell am häufigsten genutzte Kontaktpunkt ist die Anbieterhomepage – sowohl zur Information im Rahmen von Neuabschlüssen (66 Prozent) als auch für den Kauf der Policen (42 Prozent).

Zur Produktinformation bevorzugen die Kunden neben den Versichererwebseiten nach wie vor auch den persönlichen Weg über Vertreter und Makler (60 Prozent). Vergleichsrechner nutzen die Befragten zur Information (47 Prozent).