Was Versicherer in die Krise schlittern lässt

17.8.2018 – Kompetenzmängel und unzureichende Unternehmenssteuerung zählen zu den Hauptursachen, die Versicherer in eine schwierige Lage geraten lassen. Was die „versicherungs-spezifischen“ Gründe betrifft, sind diese oft im Bereich der technischen Rückstellungen oder in ungeeigneten Investment-Entscheidungen zu finden. Zu diesem Ergebnis gelangt ein Eiopa-Bericht, dem 180 Problemfälle aus 18 Jahren zugrunde liegen.

WERBUNG

Durch die Finanzkrise ab 2008 seien zwar mehrheitlich Banken in Schwierigkeiten geraten, schreibt die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) in einem aktuellen Bericht.

Aus unterschiedlichen Gründen seien aber auch einige Versicherungs-Unternehmen und -gruppen betroffen gewesen. Im Durchschnitt dauerte eine Krise („failure“) oder schwerwiegende Beeinträchtigung („near miss“) bei den untersuchten Versicherern 1,7 Jahre.

Informationen zu 180 Krisenfällen

Der Bericht fußt auf Datenmaterial, das die Eiopa seit 2014 sammelt. Es beinhaltet derzeit Informationen zu 180 Krisenfällen oder „near misses“. Räumlich erfasst der Bericht Datenmaterial aus den 31 Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), zeitlich die Jahre 1999 bis 2016.

Begriffsdefinitionen im Eiopa-Report Krisenfall („failure“): Der Versicherer ist tatsächlich oder wahrscheinlich zum Beispiel nicht länger fähig, aufsichtliche Anforderungen zu erfüllen oder Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, wenn sie fällig werden; eine Erholung erscheint aussichtslos oder entsprechende Maßnahmen sind schon gescheitert. Beinahe-Krise („near miss“) Der Versicherer sieht sich bestimmten finanziellen Schwierigkeiten gegenüber, deretwegen die Aufsicht eine Intervention oder spezielle Maßnahmen für nötig hält.

Spitze in der ersten Phase der Finanzkrise ab 2008

Die Periode, die die meisten Krisenfälle und Beeinträchtigungen zur Folge hatte, war die Finanzkrise, die 2008 einsetzte. Allein im Zeitraum 2008 bis 2009 hatten 37 Prozent der erfassten Versicherer mit Beeinträchtigungen oder echten Krisen zu kämpfen.

Die Eiopa erkennt in diesem Zusammenhang einen möglichen Hinweis, dass die Korrelation mit dem Geschäftszyklus bei Lebensversicherern stärker ausgeprägt ist als bei Nicht-Lebensversicherern. Bei Letzteren waren in dem Zweijahreszeitraum nämlich nur 15 Prozent betroffen.

Warum Versicherer die letzten 18 Jahre in Probleme geraten sind

Die zwei meistgenannten „allgemeinen“ Ursachen für Krisen und „near misses“ sind

zum einen ein Mangel an Fähigkeiten, Erfahrung oder beruflichen Qualitäten bei Management oder Personal,

zum anderen unzureichende Systeme für Unternehmenssteuerung und Kontrolle (interne „Governance“).

Soweit es den „Kern“ der versicherungs- und finanzspezifischen Risiken betrifft, spielen offenbar versicherungstechnische Rückstellungen und das Investment- beziehungsweise Asset-Liability-Managementrisiko eine hervortretende Rolle.

Die bedeutendsten Hauptursachen für Krisen und Beinahe-Krisen Krisen („failures“) Beinahe-Krisen („near misses“) 1. (Mangelnde) Kompetenz des Managements/ Personals (Ungenügende) technische Rückstellungen/ Bewertungsrisiko 2. (Ungenügende) technische Rückstellungen/ Bewertungsrisiko Interne Governance und Kontrolle 3. Interne Governance und Kontrolle Marktrisiko 4. Investment/ Asset Liability Management (ungeeignete Investment-Entscheidungen) (Mangelnde) Kompetenz des Managements/ Personals 5. Betrug Investment/Asset Liability Management (ungeeignete Investment-Entscheidungen)

Differenzierung nach Lebens- und Nicht-Lebens-Versicherung

Der Bericht differenziert auch nach Lebens- und Nicht-Lebens-Versicherung. Je nach Kategorie – siehe Kasten – waren die wichtigsten (Haupt-) Ursachen verschieden oder von unterschiedlichem Gewicht.

Die bedeutendsten Hauptursachen für Krisen und Beinahe-Krisen Lebensversicherung Nicht-Lebensversicherung 1. (Mangelnde) Kompetenz des Managements/ Personals (Ungenügende) technische Rückstellungen/ Bewertungsrisiko 2. Investment/ Asset Liability Management (ungeeignete Investment-Entscheidungen) Interne Governance und Kontrolle 3. Marktrisiko (Mangelnde) Kompetenz des Managements/ Personals 4. (Ungenügende) technische Rückstellungen /Bewertungsrisiko Underwriting-Strategie 5. Konjunkturverlauf Bilanzierungsrisiko

Früherkennung

Ein Ziel der Untersuchung war auch, Möglichkeiten der „Früherkennung“ zu identifizieren.

Als Signale für drohende Probleme oder Krisen zeigten sich dem Bericht zufolge vor allem eine abnehmende Finanzkraft und/oder eine kleiner werdende Solvabilitätsspanne.

Weitere Indizien seien Anzeichen von Managementschwächen sowie hohe Kosten und geringe Profitabilität.

Der 52-seitige Report „Failures and near misses in insurance – Overview of the causes and early identification“ (nur in englischer Sprache verfügbar) kann als PDF-Dokument (2,4 MB) von der Webseite der Eiopa heruntergeladen werden.