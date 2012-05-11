Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Was Verbraucher für die ideale Form der Altersvorsorge halten

19.12.2025 – Die Altersvorsorge bleibt das mit Abstand wichtigste Sparmotiv für deutsche Verbraucher. Das zeigt die Herbstumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen. Dahinter folgt unverändert der (aufgeschobene) Konsum, vor weiterhin der Kapitalanlage und dem Wohneigentum. Letzteres wurde dafür am häufigsten genannt bei der Frage nach der idealen Vorsorgeform (84 Prozent). Die bAV (70 Prozent) und private Rentenversicherungen (58 Prozent) landeten nur im Mittelfeld.

Dreimal pro Jahr lässt der Verband der privaten Bausparkassen e.V. das Marktforschungsinstitut Kantar GmbH jeweils 2.006 Bundesbürger ab 14 Jahren zum Sparverhalten befragen. Bei der aktuellen Herbstumfrage wurde zusätzlich gefragt, welche Form Verbraucher für die ideale Form der Altersvorsorge halten. Und zwar unabhängig davon, ob diese selbst genutzt wird.

Die eigenen vier Wände mit dem höchsten Stellenwert

Ergebnis: An erster Stelle liegt das selbstgenutzte Wohneigentum, wie 84 Prozent der Interviewten in der gestützten Abfrage angaben. Mehrfachnennungen waren möglich. Für die gesetzliche Rentenversicherung votierten etwa drei Viertel der Befragten.

Auf jeweils 70 Prozent kamen die Aspekte „betriebliche Altersversorgung (bAV)/Zusatzversorgung für den öffentlichen Dienst“ und „Einnahmen aus Haus- und Grundbesitz, Vermietung“. Jeweils 58 Prozent entschieden sich für die private Rentenversicherung (ohne Riester und Rürup) beziehungsweise die Rente aus einem berufsständischen Versorgungswerk.

Auf Zustimmungswerte von knapp über beziehungsweise unter 50 Prozent kamen ETFs und Aktienfonds. Gold, festverzinsliche Wertpapiere, Lebensversicherungen und die Rubrik „Festgeld, Tagesgeld, Sparbuch“. Für 42 Prozent stellen Aktien die ideale Form der Altersvorsorge dar. Nicht einmal jeder Vierte nannte die Riester-Rente und nur etwa jeder Siebte die Rürup-Rente.

Ideale Vorsorge (Bild: Bausparkassen)
Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Bausparkassen)

Je nach Altersgruppe unterschiedliche Einschätzungen

Wie der Verband weiter mitteilte, wird das selbstgenutzte Wohneigentum über alle Altersgruppen hinweg am häufigsten als die ideale Vorsorgeform genannt. Dabei stehen die eigenen vier Wände bei Menschen mittleren Alters (50-59 Jahre: 87,8 Prozent) noch höher im Kurs als in der jüngsten Altersgruppe (14- bis 19-Jährige: 78,7 Prozent).

Unterschiede in den Altersklassen sind etwa auch hinsichtlich der ETFs und Aktienfonds zu beobachten. In diese setzen Menschen ab 60 Jahre deutlich weniger Vertrauen (43 Prozent) als die Altersgruppen von 14 bis 29 Jahre (60 Prozent) oder die 30- bis 39-Jährigen (61 Prozent).

Altersvorsorge baut Spitzenposition weiter aus

Wie die Herbstumfrage weiter ergeben hat, bleibt die Altersvorsorge das Sparmotiv Nummer eins der Bundesbürger. Sie kommt aktuell auf einen Zustimmungswert von 63 Prozent. Das sind etwa drei Prozentpunkte mehr als bei der Sommerumfrage (VersicherungsJournal 18.8.2025).

Weiterhin am zweitwichtigsten ist den Befragten das Sparen für größere Anschaffungen, das um fast vier Prozentpunkte auf 48 Prozent zunahm. An dritter Stelle rangiert unverändert die Kapitalanlage als Sparform (40 Prozent).

Sie baute durch den höheren Zuwachs von sechs Prozentpunkten den Vorsprung auf das Sparmotiv „Erwerb/Renovierung von Wohneigentum“ (38 Prozent) von unter einem auf über zwei Prozentpunkte aus.

Etwas wichtiger geworden ist das Sparmotiv „Notgroschen/Reserve“ (plus 1,5 Prozentpunkte, knapp acht Prozent). Leicht reduziert auf 2,5 Prozent hat sich der Anteil für die Ausbildung der Kinder.

Sparmotive (Bild: Wichert)

Sparmotive im Langfristvergleich

Im Langfristvergleich bedeutet der aktuelle Zustimmungswert für das Motiv Altersvorsorge den höchsten in den letzten 33 Auflagen der Umfrage. Dieser war zuvor in der Frühjahrsumfrage vor zehn Jahren erreicht worden (8.4.2015). Der Tiefststand (unter 50 Prozent) war in der Sommerumfrage vor vier Jahren zu beobachten (8.7.2021).

Ganz anders sieht es beim (aufgeschobenen) Konsum aus. Nur zehnmal im Betrachtungszeitraum fiel der Wert niedriger aus. Der Tiefstwert wurde in der vorletzten Herbstumfrage erreicht (7.11.2023). Der absolute Höchstwert aus der Sommerumfrage vor elf Jahren (10.7.2014) ist mehr als rund 16 Prozentpunkte entfernt.

Wohneigentum schneidet bestenfalls mittelmäßig ab

Ein ähnliches Bild wie beim (aufgeschobenen) Konsum zeigt sich auch beim Wohneigentum. Der Zustimmungswert lag seit Anfang 2015 nur neunmal auf noch niedrigerem Niveau. Der Tiefststand von unter 30 Prozent wurde in der Sommerumfrage vor sechs Jahren (25.7.2019) erreicht. Der absolute Höchststand aus der Herbstumfrage vor elf Jahren lag um etwa 17 Prozentpunkte höher (2.12.2014) als aktuell.

Zeitreihe (Bild: Wichert)

Die Kapitalanlage, die in der Frühjahrsumfrage des letzten Jahres mit über 40 Prozent ihr bestes Ergebnis seit 2008 erzielt hatte (7.5.2024), kommt aktuell auf den zweithöchsten Zustimmungswert. Der Tiefststand war mit unter 24 Prozent in der Herbstumfrage vor acht Jahren zu beobachten (17.11.2017).

Björn Wichert

