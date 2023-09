Was der Traum vom Haus heute kosten kann

11.9.2023 – Die Bandbreite reicht aktuell von über 9.000 Euro pro Quadratmeter in München bis zu unter 1.000 Euro in Görlitz für ein Bestandsobjekt. Gebrauchte Immobilien bergen für den Käufer aber Risiken. Denn zusätzliche Kosten für die energetische Sanierung können schnell im sechsstelligen Bereich liegen, wie Immowelt in einer Analyse aufzeigt.

2023 gab es in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahre rund 24,17 Millionen Personen, die in einem Haushalt lebten, in dem jemand anderes oder sie selbst ein Einfamilienhaus besaßen. Nur knapp 7,6 Prozent können aktuell eine Eigentumswohnung ihr Eigen nennen, wie eine Auswertung von Statista belegt.

An der Eigenheimquote wird sich so schnell auch kaum was ändern. Hohe Baukosten und gestiegene Zinsen erschweren die Realisierung vom Hauskauf nachhaltig (VersicherungsJournal 7.7.2023). Auch wenn die Zeiten der dynamischen Preisentwicklung vorerst vorbei zu sein scheinen (25.8.2023), bleiben die Preise für Häuser in gefragten Metropolen und Regionen hoch.

Das zeigt eine Auswertung der Immowelt GmbH. Die Experten untersuchten hierfür die aktuellen Angebotspreise von Bestandsobjekten (Einfamilienhäuser, 600 Quadratmeter Grundstücksfläche, fünf Zimmer, Baujahr zwischen 1945 und 1970) in allen kreisfreien Städten und Landkreisen Deutschlands.

Häuser in München sind am teuersten, in Görlitz am günstigsten

Bei der Analyse der durchschnittlichen Angebotspreise fällt der große Preisunterschied zwischen Stadt und Land sowie Ost und West auf. Ein Beispiel: In München kostet der Quadratmeter mit durchschnittlich 9.610 Euro am meisten. Im sächsischen Görlitz werden Häuser im Bestand teils zu weniger als 1.000 Euro angeboten.

„Innerhalb der beliebten Metropolen ist der Traum von einem eigenen Haus kaum mehr zu realisieren. Vor allem abseits der Großstädte finden Käufer jedoch nach wie vor bezahlbare Einfamilienhäuser“, lässt sich Immowelt-Geschäftsführer Felix Kusch in einer Meldung zur Auswertung zitieren. In kleineren kreisfreien Städten sei der Hauskauf auch für Normalverdiener noch möglich.

In die Kalkulation von Normalverdienern sollten die notwendigen Investitionen einfließen, um ihre Bestandsimmobilie energieeffizient aufzustellen. Wie die Energieeffizienzklassen den Kaufpreis von Immobilien beeinflussen, rechnete kürzlich der Wohnatlas der Postbank, eine Niederlassung der Deutschen Bank AG vor (7.9.2023).

Im Süden legen Käufer am meisten Geld auf den Tisch

Laut Immowelt zahlen Käufer in Oberbayern am meisten für ihren Traum vom Haus – insgesamt acht der zehn teuersten Orte befinden sich im Südosten. Auf München folgt im Preisranking das unmittelbare Umland der Landeshauptstadt. So kostet ein Bestandshaus im Landkreis München durchschnittlich 8.708 Euro pro Quadratmeter.

Nach Oberbayern ist der Hauskauf in Stuttgart am teuersten. Aufgrund der Kessellage der Schwabenmetropole ist die Baufläche stark eingeschränkt, was sich preistreibend auswirkt. Wer dort ein Eigenheim erwerben will, muss derzeit mit durchschnittlich 6.504 Euro pro Quadratmeter rechnen.

Auch Objekte in den Speckgürteln haben ihren Preis

Nur knapp unter der 6.000-Euro-Marke liegt Frankfurt am Main. Ein gebrauchtes Einfamilienhaus in der Finanzstadt kostet im Mittel 5.995 Euro pro Quadratmeter. Etwas günstiger ist der Hauskauf in Hamburg (5.505 Euro) und Berlin (5.058 Euro).

Neben den Metropolen kann Eigentum auch im Speckgürtel oder anderen Großstädten viel kosten. Potsdam ist im Mittel mit 5.665 Euro für den Quadratmeter teurer als Berlin. Auch in Regensburg, Ingolstadt und Erlangen liegen die Quadratmeterpreise über der 5.000-Euro-Grenze. Hinzu kommen Freiburg und Heidelberg in Baden-Württemberg sowie die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden.

Preise für Einfamilienhäuser in 15 Landkreisen Landkreis Preise für Einfamilienhäuser* Ahrweiler 2.327 Augsburg 4.031 Bautzen 1.339 Cuxhaven 1.836 Darmstadt-Dieburg 3.548 Erzgebirgskreis 1.179 Gütersloh 2.710 Heinsberg 2.163 Kelheim 3.058 Main-Taunus-Kreis 4.927 Mecklenburgische Seenplatte 1.559 Nürnberger Land 3.340 Oder-Spree 2.325 Saarlouis 1.818 Weilheim-Schongau 4.910

Die komplette Übersicht über die Preise in den kreisfreien Städten und Landkreisen stellt Immowelt hier (PDF, 659 KB) zur Verfügung.

Folgeinvestitionen für energetische Sanierung bedenken

Die günstigsten Eigenheime finden Interessenten im Osten Deutschlands. „Sieben der zehn preiswertesten Kreise befinden sich dort“, schreibt Immowelt. So kostet der Quadratmeter im Landkreis Mansfeld-Südharz im Süden Sachsen-Anhalts nur 955 Euro – der niedrigste Wert der Analyse. Auch im sächsischen Görlitz (989 Euro) bleiben die Forderungen unter 1.000 Euro.

Abgesehen von der Lage abseits der Städte hat der Erwerb hier noch andere Haken. „Wer ein Bestandshaus auf dem Land kauft, muss häufig mit zusätzlichen Kosten rechnen, da die Bausubstanz in der Regel deutlich schlechter ist als bei städtischen Häusern“, heißt es in der Analyse.

Die Ausgaben für eine bessere Dämmung oder den Austausch einer alten Ölheizung könnten sich im sechsstelligen Bereich bewegen, warnen die Experten. Ebenso wie in den ländlichen Regionen sollten sich Hauskäufer jedoch auch in den Städten auf zusätzliche Kosten für die energetische Sanierung der Immobilien einstellen.