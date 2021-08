Was beim Formulieren eines Kündigungstermins zu beachten ist

10.8.2021 – Ein Arbeitsverhältnis wurde zum „nächstmöglichen Termin“ gekündigt. Wenn in dem Kündigungsschreiben aber trotz allem ein konkretes Datum mit einer versehentlich zu lang gewählten Frist enthalten ist, kann der Vertrag auch erst zu diesem Datum beendet werden. Das hat das Landesarbeitsgericht Hamm mit Urteil vom 16. Juni 2021 entschieden (10 Sa 122/21) und damit eine Entscheidung der Vorinstanz bestätigt.

Ein Arbeitgeber hatte einer Beschäftigten vorgeworfen, ihn bestohlen zu haben. Er kündigte das Arbeitsverhältnis daher fristlos, ersatzweise „zum nächstmöglichen Termin“, wobei er zusätzlich den 30. April 2020 als konkretes Beendigungsdatum nannte.

Schnellstmöglicher Beendigungswille

Dieses Datum lag jedoch hinter der sich aus § 622 BGB ergebenden gesetzlichen Kündigungsfrist. Denn weil der Unternehmer seinen Diebstahlsvorwurf nicht beweisen und das Arbeitsverhältnis nur fristgerecht beendet werden konnte, wäre es eigentlich schon am 15. März 2020 ausgelaufen.

Angesichts des in dem Kündigungsschreiben genannten Datums bestand die Frau jedoch darauf, dass das Beschäftigungs-Verhältnis erst zu diesem Zeitpunkt enden sollte.

Das wollte ihr Arbeitgeber nicht akzeptieren. Mit der in dem Kündigungsschreiben enthaltenen Formulierung „zum nächstmöglichen Termin“ habe er seinen schnellstmöglichen Beendigungswillen unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Das Arbeitsverhältnis sei daher trotz seines Irrtums am 15. März beendet gewesen.

Eine Frage des Wortlauts

Dieser Argumentation schlossen sich weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Arbeitsgericht Herford noch das von dem Unternehmer in Berufung angerufene Landesarbeitsgericht Hamm an. Die Richter gaben der Klage der Betroffenen auf eine Weiterbeschäftigung bis zum 30. April 2020 statt.

Ihre Entscheidung begründeten sie damit, dass eine Kündigung eines Arbeitsverhältnisses nach höchstrichterlicher Rechtsprechung so bestimmt sein muss, dass der Empfänger Klarheit über die Absichten des Kündigenden erhält.

Wenn dem Empfänger der Kündigung die Kündigungsfrist bekannt oder für ihn bestimmbar ist, sei zwar eine Kündigung „zum nächstmöglichen Termin“ statthaft. Im Rahmen der Auslegung eines Kündigungsschreibens sei jedoch stets dessen Wortlaut zu berücksichtigen.

In dem entschiedenen Fall habe der Arbeitgeber als nächstmöglichen Kündigungstermin den 30. April 2020 genannt. Er müsse sich daher trotz der Formulierung „zum nächstmöglichen Termin“ an diesem Datum messen lassen. Das Landesarbeitsgericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.