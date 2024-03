Was beim Befahren von Fahrgassen für Lkw gilt

12.3.2024 – Den Fahrern von Personenkraftwagen ist es auf dem Gelände einer Autobahnraststätte zwar grundsätzlich erlaubt, die Fahrgassen für Lastkraftwagen mitzubenutzen. Sie haben dabei jedoch äußerste Vorsicht walten zu lassen. Das gilt insbesondere beim Überholen eines langsam in einer solchen Gasse fahrenden Lkw. So entschied das Landgericht Bayreuth in einem Urteil vom 22. November 2023 (12 S 36/23).

Der Kläger wollte mit seinem Pkw das Gelände einer Autobahnraststätte verlassen. Dabei benutzte er eine Fahrgasse, an der sich links und rechts Stellplätze für Lastkraftwagen befanden.

Vor dem Kläger fuhr mit Schrittgeschwindigkeit das Sattelzuggespann des Beklagten. Als der Autofahrer überholte, bog der Lkw-Fahrer plötzlich und ohne den Blinker zu setzen nach links auf einen freien Stellplatz ab. Dabei kollidierten beide Fahrzeuge.

Mithaftung des Pkw-Fahrers?

Der Lenker des Pkw war der Meinung, dass der Lkw-Fahrer allein für den Unfall verantwortlich sei. Denn dieser habe vor dem Schwenk in Richtung des Stellplatzes versäumt, seinen Fahrtrichtungsanzeiger zu setzen, wie auch seiner doppelten Rückschaupflicht nicht genügt. Denn anders wäre es nicht zu der Kollision gekommen.

Der Beschuldigte räumte ein, dass sich das klägerische Fahrzeug zum Zeitpunkt des Überholmanövers offenbar im toten Winkel des Lkw befunden habe. Er ging dennoch von einer Mithaftung des Pkw-Fahrers aus.

Angesichts der langsamen Geschwindigkeit des Lastwagens hätte Letzterer erkennen müssen, dass er, der Beklagte, sich offenkundig auf der Suche nach einem freien Parkplatz befand. Der Kläger hätte daher entweder auf das Überholmanöver verzichten oder eine besonders hohe Sorgfalt walten lassen müssen. Etwa, indem er durch ein Schall- oder Lichtzeichen angekündigt hätte, dass er überholen wolle.

Besondere Vorsicht in Fahrgassen für Lkw

Dieser Argumentation schloss sich das Bayreuther Landgericht an. Es hielt ebenso wie das in erster Instanz mit dem Vorfall befasste Amtsgericht der Stadt die Klage des Pkw-Halters auf vollständigen Ersatz des ihm entstandenen Schadens für unbegründet.

Nach Ansicht der Richter ist es Autofahrern auf Autobahnparkplätzen und Raststätten grundsätzlich nicht verwehrt, Fahrgassen für Lastwagen mitzubenutzen. Dabei müssten sie sich jedoch besonders vorsichtig verhalten.

Das gelte insbesondere dann, wenn sie einen sehr langsam fahrenden Laster überholen wollen. Denn durch eine derartige Fahrweise werde signalisiert, dass der Lkw-Lenker nach der Suche auf einen freien Stellplatz sei.

Durch Schall- oder Lichtzeichen ankündigen

„Außerdem ist es üblich und allgemein bekannt, dass gerade wegen der kurzfristigen Erkennbarkeit freier Parkflächen regelmäßig und entgegen den geltenden Verkehrsregeln kein Fahrtrichtungsanzeiger gesetzt wird, was im Übrigen genauso für Pkw-Parkplätze gilt“, so das Gericht.

Der Kläger hätte folglich entweder darauf verzichten müssen, das Lkw-Gespann zu überholen, oder seine Überholabsicht zumindest durch Schall- oder Lichtzeichen ankündigen müssen. Denn für ihn habe sich durch die Fahrweise des Lkw-Fahrers eine unklare Verkehrslage ergeben.

Haftungsverteilung von zwei Dritteln zu einem Drittel

Dem Fahrer des Lastwagens warfen die Richter vor, gegen seine doppelte Rückschaupflicht beim Abbiegen auf die freie Stellfläche verstoßen zu haben. Außerdem wiege die Betriebsgefahr des Fahrzeugs deutlich höher als jene des klägerischen Personenkraftwagens.

Sie hielten daher eine Haftungsverteilung von zwei Dritteln zu einem Drittel zulasten des Beklagten für angemessen. Einen Grund dafür, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen sah das Berufungsgericht nicht.