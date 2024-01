Was 2024 auf die Versicherungsbranche zukommt

22.1.2024 – Dr. Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV), hat wieder einen Blick in die Zukunft der Versicherungsbranche geworfen. Dabei hat er unerwartete Antworten auf die Frage gefunden, worauf sich Assekuranz und Vermittler einstellen müssen. Sein nicht ganz ernst gemeinter, gleichwohl bedenkenswerter Ausblick findet sich hier in Auszügen und in voller Länge in Ausgabe 01/2024 der ZfV.

Auch in diesem Jahr haben viele Leser wieder den Wunsch an uns herangetragen, aus Gründen einer größeren Aktualität nicht nur den traditionellen Jahresrückblick zu veröffentlichen (siehe ZfV, Nummer 24 vom 15. Dezember 2023), sondern zusätzlich auch eine knappe Vorschau auf die wichtigsten Ereignisse des neuen Jahres zu geben, weil das nicht wenigen für ihre tägliche Arbeit hilfreich erscheint.

Wir kommen diesem Wunsch gern nach, weisen aber vorsorglich darauf hin, dass die folgende Jahresvorschau möglicherweise in dem einen oder anderen Punkt nicht vollständig mit den Ereignissen des Jahres übereinstimmen wird. Dies bitten wir zu entschuldigen.

Januar

Die Verbreitung der Elementargefahren-Versicherung bleibt auch 2024 in Deutschland zu niedrig. Um das zu ändern, bietet der LVM seit Jahresbeginn eine neue Deckung für ein bislang als unversicherbar geltendes Risiko: Mit ihrer „Shitstorm-Police“ schließen die Münsteraner eine Lücke im Elementargefahrenbereich.

Bei der Kalkulation können sie auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. Versichert sind erstmals im deutschen Markt auch „alle Gefahren, die kein normal denkender Mensch jemals für möglich halten würde“, wie es in den Bedingungen heißt. Ausgeschlossen bleiben allerdings Schäden, die sich aus den Bereichen Landwirtschaft und Veganismus ergeben.

Mai

Trotz vieler Proteste vor allem aus Deutschland wird in Brüssel die Kleinanlegerstrategie beschlossen. Sie betrifft alle Verbraucher unter 1,70. Für diese gelten nach dem Motto „Value also for Small Money“ künftig besondere Schutzvorschriften.

So ist es nun zwingend vorgeschrieben, dass man ihnen im Verkaufsgespräch auf Augenhöhe begegnet; außerdem dürfen sie nicht mehr über den Tisch gezogen werden. Ferner ist es verboten, ihnen bereits vor dem Abschluss reinen Wein einzuschenken.

Juni

Beunruhigend sind die Fortschritte der Künstlichen Intelligenz (KI) in diesem Jahr. Immer besser gelingt es, Videos zu manipulieren und Stimmen zu fälschen. Deepfakes lauern mittlerweile überall – auch in der Versicherungswirtschaft.

Wer kann noch sicher sein, dass Oliver Bäte tatsächlich in einem öffentlichen Auftritt vor internationalen Maklern die IT der Allianz überschwänglich lobt? Oder dass es sich bei dem Mann, der vor über viertausend erstaunten Vermittlern der DVAG in der Lanxess-Arena die Abschaffung der Abschlussprovisionen verlangt, wirklich um Andreas Pohl im Originalton handelt?

Auch bei einem Video-Einspieler von PKV-Verbandspräsident Präsident Thomas Brahm, der vehement die Einführung des Hamburg-Modells in der Beamtenversicherung fordert, bestehen berechtigte Zweifel, ob es der wahre Brahm ist.

Bis die KI soweit ist, dass man mit ihrer Hilfe solche Fakes entlarven kann, muss man sich auf den gesunden Menschenverstand verlassen. Und der sagt, dass Oliver Bäte noch nie etwas gelobt hat, für das er nicht selbst verantwortlich ist, und dass Thomas Brahm eher mit der Waffe in der Hand sterben würde, als das Beihilfemodell aufzugeben.

Juli

An der Schadenfront bleibt es 2024 gespenstisch ruhig. Kaum Hagel, kaum Sturm, kaum Starkregen. Die Ergebnisse der Erst- und Rückversicherer drohen auf Rekordwerte anzuschwellen. Aber einmal mehr ist auch 2024 auf den Menschen Verlass: Einige große Man-Made-Katastrophen reißen alles wieder raus und sorgen dafür, dass es in der Erneuerung für 2025 genug Grund zum Klagen gibt.

Durch Hackerangriffe aus Russland werden endlich die lange beschworenen Cyber-Kumule Wirklichkeit. PFAS entwickeln sich tatsächlich zum neuen Asbest. Und auch bei den zuletzt immer bedrohlicheren politischen Risiken spitzt sich die Lage zu: Die gesamte Bundesregierung versinkt in einem neuen riesigen Haushaltsloch, das sich nach einem weiteren Urteil des Bundes-Verfassungsgerichts im Juli auftut.

Als größtes Man-Made-Desaster entpuppt sich aber das Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft. Allein der ideelle Schaden geht in die Milliarden. Lloyd‘s muss im Rahmen einer speziellen Vertrauensausfall-Deckung für den DFB leisten.

September

Der spektakuläre Zusammenschluss von Gothaer und Barmenia wird im September von der Aufsicht und den Gremien der Gesellschaften abgesegnet. Allerdings mussten zuvor noch einige Anpassungen am ursprünglichen Plan vorgenommen werden.

So verlangten etwa die Vermittler einen zugkräftigen neuen Namen für das fusionierte Unternehmen. In einer Abstimmung setzte sich „Gomenia“ knapp vor „Bargot“ durch. „GAG Gigant-Assekuranz auf Gegenseitigkeit“ kam nicht in die engere Wahl, der Vereinsgedanke soll aber auf jeden Fall erhalten bleiben.

Das Problem der doppelten Vorstandsbesetzung in den einzelnen Sparten löste man mit dem Instrument einer Stichentscheidung, in den USA als „Battle of the Board“ bekannt. Dabei wird in einem Duell der Kandidaten eins gegen eins über acht Runden vor Publikum der oder die Bessere gewählt. Die Veranstaltung auf neutralem Boden in der Berliner Max-Schmeling-Halle sorgte für klare Verhältnisse.

Schließlich wurde auch das heikle Problem mit der Doppelspitze gelöst: Andreas Eurich und Oliver Schoeller werden zum Jahresende heiraten, denn nur so könne man die Doppelspitze wirklich leben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Oktober

„Unabhängig“ ist das Versicherungsunwort des Jahres – mit deutlichem Abstand vor „Frequenzschäden“ und „Liquiditätsproblemen“. Nach den neuen Vorgaben aus Brüssel sind Makler nur noch unabhängig, wenn sie keine Makler mehr sind.

Ob Makler stattdessen womöglich ungebunden sind oder frei oder autonom beziehungsweise sich zumindest gegenüber den Kunden so nennen dürfen – darüber streiten die Rechts- und Sprachgelehrten in Deutschland noch. Wirklich unabhängig sind nach den Vorstellungen Brüssels nur die Versicherungsberater. Das hilft denen aber auch nicht so recht weiter.

Dezember

Das Happy End des Jahres gibt es im Dezember: Jörg Asmussen und Michael Heinz werden Freunde.

Lange hatte es nicht danach ausgesehen. GDV-Hauptgeschäftsführer Asmussen verzichtete seit Beginn seiner Amtszeit auf Kontakt mit dem BVK-Präsidenten; Heinz beschwerte sich in starken Worten über eine neue Vertriebsignoranz des GDV.

Auf Initiative und im Beisein von GDV-Präsident Norbert Rollinger treffen sich die beiden Männer nun im Advent in einer Kölner Kneipe und spülen ihre gegenseitige Abneigung mit zehn Runden Kölsch hinunter.

„Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft“, sagt Rollinger anschließend vor Ort den Kollegen des Versicherungsmonitors. Asmussen und Heinz sind zu diesem Zeitpunkt für eine Stellungnahme nicht mehr zu erreichen.

Dr. Marc Surminski

Der Autor ist Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen. Der vollständige Ausblick auf 2024 kann in der aktuellen Ausgabe 01/2024 der Zeitschrift nachgelesen werden. Auszüge aus den Jahresvorschauen der Vorjahre finden sich im VersicherungsJournal Archiv.