Was 2021 auf die Versicherungsbranche zukommt

25.1.2021 – Dr. Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen, hat zum Anfang des Jahres wieder einen Blick in die Zukunft der Versicherungsbranche geworfen. Dabei hat er unerwartete, aber durchaus plausibel erscheinende Antworten auf die Frage gefunden, worauf sich Assekuranz und Vermittler einstellen müssen. Sein nicht ganz ernst gemeinter, gleichwohl bedenkenswerter Ausblick findet sich in voller Länge in Ausgabe 02/2021 der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Auch in diesem Jahr haben viele Leser wieder den Wunsch an uns herangetragen, aus Gründen einer größeren Aktualität nicht nur den traditionellen Jahresrückblick zu veröffentlichen (vergleiche Nummer. 1 der Zeitschrift für Versicherungswesen vom 1. Januar 2021). Gewünscht war zusätzlich auch eine knappe Vorschau auf die wichtigsten Ereignisse des neuen Jahres zu geben, weil das nicht wenigen für ihre tägliche Arbeit hilfreich erscheint.

Wir kommen diesem Wunsch gern nach, weisen aber vorsorglich darauf hin, dass die folgende Jahresvorschau möglicherweise in dem einen oder anderen Punkt nicht vollständig mit den Ereignissen des Jahres übereinstimmen wird. Dies bitten wir zu entschuldigen.

März

Die PKV ist von Corona erheblich betroffen. Trotzdem vermag die Branche der Pandemie durchaus positive Seiten abzugewinnen. Bis Corona besiegt ist, kann sich Karl Lauterbach nicht um die PKV kümmern. Wer jeden zweiten Tag in einer Corona-Talkshow sitzt, dem fehlt einfach die Zeit für die Bürgerversicherung. Corona wirft auch einen Schatten auf den Versicherungsvertrieb. Wegen der Altersstruktur der Berufsgruppe werden Versicherungsvermittler noch vor Lehrern und Feuerwehrleuten in die Impf-Prioritätsgruppe 2 eingeordnet.

Im Frühjahr kommt Bewegung in die Debatte um die künftige politische Förderung der Altersvorsorge. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder beschließt die Rückkehr zur Steuerbefreiung der Lebensversicherung. Sie gilt zunächst nur für Bayern. Mit dem wenig überraschenden Sieg Söders bei der Bundestagswahl im September 2021 wird sie dann auch für den Rest der Welt eingeführt.

Gleichzeitig bekommen die Grünen in der neuen Regierungskoalition auch ihre Deutschland-Rente. Sie hat es aber im Markt schwer, weil die Abschlussprovision bei 0,25 Prozent der eingezahlten Beiträge gedeckelt ist. Eine Pflichtlösung scheitert am Widerstand des neuen Superministers Jens Spahn, der im Kabinett Söder für die Ressorts Wirtschaft und Gesundheit verantwortlich ist.

April

Beim Frühjahrsputz findet ein HDI-Sachbearbeiter in vier alten Aktenordnern 596 BSV-Policen. Sie wurden Anfang der 2000er Jahre über Makler abgeschlossen. Keiner erinnert sich mehr daran, auch die Makler nicht. Die Kunden schon gar nicht.

Die Verträge gewähren für einen Pauschalbeitrag von 81 Euro im Jahr Schutz gegen alles, was mutiert und irgendwann einmal von den zuständigen Behörden als Bedrohung für die Gesundheit eingestuft wird, wie es etwas ungelenk in den Bedingungen heißt. Offenbar wurden sie von einem Makler formuliert, den es heute nicht mehr gibt.

Auch den Versicherer gibt es heute nicht mehr. Fast zwei Jahrzehnte haben die Kunden Beiträge gezahlt und es gab keine Schadenfälle und keine Kündigungen. Eigentlich das ideale Versicherungsprodukt für eine langfristige Kundenbindung, denkt sich der HDI-Mitarbeiter, und stellt den Ordner dahin zurück, wo er ihn gefunden hat.

Juni

„2Good2B.True“ heißt eine neue App, die Studenten der Technischen Hochschule Köln speziell für den Versicherungsbereich entwickelt haben. Mit der App kann man gesprochene und geschriebene Statements innerhalb von Sekunden in ihre wahre Aussage umwandeln.

Die Neuheit erfreut sich zunächst bei Journalisten und Vermittlern, dann auch bei allen Mitarbeitern der Versicherungswirtschaft bis zur Abteilungsleiterebene großer Beliebtheit und löst schnell das traditionelle Bullshit-Bingo als wichtigste Zerstreuung für lange Sitzungen ab.

„2Good2B.True“ macht etwa aus „Den Kundenabrieb in der Krankenvollversicherung konnten wir im vergangenen Jahr stoppen“ den Satz „Wir hängen über dem Abgrund, aber wir fallen zum Glück nicht weiter nach unten.“ Aus „Wir müssen alle Mitarbeiter bei der Digitalisierung mitnehmen“ wird: „Hoffentlich wollen viele Mitarbeiter gar nicht mitkommen, damit wir die Kosten wie erhofft senken können.“

Und wenn der Vertrieb zu hören bekommt: „Wir setzen weiter auf den partnerschaftlichen Umgang mit den Vermittlern“, weiß er, was das heißt: „Wir machen es so wie immer, und beim Geld hört die Freundschaft auf.“

August

Der Streit zwischen der Branche und dem Bund der Versicherten um die Zukunft der Lebensversicherung spitzt sich zu. Der BdV-Chef Axel Kleinlein zeigt Anfang September bei einer Pressekonferenz exklusive Nachtaufnahmen von sogenannten Zombieversicherern.

Zwischen der Deutschen Aktuarvereinigung und dem BdV gibt es im Anschluss eine grundsätzliche Kontroverse, ob diese Unternehmen nun tot sind oder untot. Bei Tag, so Kleinlein, sind sie ganz normale Versicherer, deren Solvenzwerte unverdächtig solide erscheinen. Aber nachts glänzen ihre nackten Solva-Quoten unappetitlich im Mondschein.

Die Aktuarvereinigung lädt Kleinlein daraufhin bei ihrer virtuellen Jahrestagung zum versicherungs-mathematischen Duell mit Chefaktuar Guido Bader ein. Öffentlich wird dabei die Lebenserwartung von Zombieversicherern berechnet – mit angemessenem Sicherheitszuschlag, versteht sich. Außerdem geht es um die Frage, wie hoch der Langlebigkeitspuffer für eine Rentenversicherung sein darf. Oder, wie es im internationalen Sprachgebrauch heißt: How long can you go?

November

Mit dem tiefgreifenden Umbau der deutschen Versicherungswirtschaft stehen auch herkömmliche Karrieremuster auf dem Prüfstand. Statt der klassischen Schornstein-Laufbahn in den Unternehmen (unten viel Feuer, darüber aufsteigende heiße Luft), sind nun neue Wege an die Spitze gefragt, gern divers oder auch ein wenig queer.

Einige Headhunter empfehlen heute nach dem Studium zunächst einen Einstieg als Whistleblower. Von dort bietet sich der Schritt zum CNO (Chief-Nudging-Officer) mit oder ohne direkten Kundenkontakt an. Auch für Geldwäschebeauftragte gibt es alle Hände voll zu tun. Wer hier auch noch die strengen ESG-Auflagen des internationalen „Sustainable Laundering Board“ einhält, hat noch bessere Chancen auf höchste Ämter.

Schwierig wird es dagegen für die traditionellen Vertriebskarrieren. Immer stärker steht auch hier das Thema Gendergerechtigkeit im Fokus. Ein Männeranteil von über 90 Prozent gilt zunehmend als karrierehemmend. Helfen kann Männern ein Zwischenschritt als Achtsamkeits-Beauftragter (m/w/d). Ein berufsbegleitendes Masterstudium an der neuen University of Applied Mindfulness in Leer bietet sich an. Frauen bleibt hier nur der traditionelle Erfolgsweg über Leistung und Intelligenz.

Dezember

Die Folgen der Corona-Pandemie sind Endes des Jahres weitgehend überwunden. (Anmerkung der Redaktion: Dieser Satz, so hat sich nach der Überprüfung mit der „2Good2B.True“-App herausgestellt, ist irrtümlich in diese Vorschau geraten und gehört ins Jahr 2022. Auch das Statement „Die private Vollversicherung ist als nachhaltige Alternative in der Krankenversicherung mit der Schwarz-Grünen-Bundesregierung im Aufwind“ hat sich aus dem nächsten Jahr hierher verirrt. Unverändert gültig bleibt aber auch 2021 und für immer der Satz: „Bei der Altersvorsorge gibt es zur Lebensversicherung keine echte Alternative.“)

Dr. Marc Surminski

Der Autor ist Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen. Der vollständige Ausblick kann in der aktuellen Ausgabe 02/2021 der Zeitschrift für Versicherungswesen nachgelesen werden.