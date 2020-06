Warum Erwerbstätige ihre Arbeitskraft nicht absichern

9.6.2020 – Drei von vier Erwerbstätigen schätzen das persönliche Risiko des Arbeitskraftverlusts laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Gothaer als „(sehr) gering“ ein. Dennoch gab fast jeder Zweite an, gegen den Verlust der Arbeitskraft abgesichert zu sein – am häufigsten durch eine BU-Versicherung. Hauptgrund gegen den Abschluss einer entsprechenden Versicherungspolice sind in erster Linie als zu hoch empfundene Prämien, aber auch Skepsis gegenüber der Auszahlung der Leistung im Versicherungsfall.

Die Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung gilt in der arbeitenden Bevölkerung als am besten geeignet, um sich gegen finanzielle Lebensrisiken abzusichern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH im Auftrag des Gothaer-Konzerns.

„Im Rahmen der Untersuchung wurden insgesamt 1.007 nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählte Erwerbstätige ab 18 Jahren in Privathaushalten in Deutschland befragt. Die Interviews wurden vom 22. bis 28. April 2020 im Rahmen des online-repräsentativen Befragungspanels ‚forsa.omnine‘ durchgeführt“, wird zur Methodik mitgeteilt.

Kaum jemand sieht für sich selbst ein „sehr großes“ Risiko

Konkret nannten in gestützter Abfrage 62 Prozent der Interviewten die BU-Versicherung als geeignete Absicherung. Der Anteil ist bei Männern sowie in Westdeutschland leicht überdurchschnittlich ausgeprägt und nimmt tendenziell mit steigendem Alter ab. Gleiches gilt auch für die private Rentenversicherung, die mit 54 Prozent auf den zweithöchsten Anteil kommt.

Die Gefahr, selbst einmal berufs- beziehungsweise arbeitsunfähig zu werden, schätzen in etwa drei von vier Befragten als „(sehr) gering“ ein. Andererseits sieht hier nur gut jeder fünfte Umfrageteilnehmer für sich persönlich ein „(sehr) großes“ Risiko. Das verbleibende Zwanzigstel wählte die Antwortoption „weiß nicht“.

Als weiteres Ergebnis hebt die Gothaer hervor, dass Befragte mit formal geringerem Bildungsgrad das Risiko des Arbeitskraftverlustes für sich persönlich etwas häufiger als „(sehr) groß“ einschätzen als Befragte mit formal höherem Bildungsabschluss. Andersherum sehen 82 Prozent der Abiturienten nur eine „(sehr) geringe“ Gefahr für sich selbst. Bei den Interviewten mit Hauptschulabschluss liegt dieser Anteil nur bei 60 Prozent.

Gründe gegen eine Versicherung gegen Arbeitskraftverlust

Weiteres Umfrageergebnis: 48 Prozent der Erwerbstätigen gaben an, ihre Arbeitskraft abgesichert zu haben. 44 Prozent haben dies nach eigenem Bekunden nicht getan. Interessanterweise spielt die persönliche Risikoeinschätzung kaum eine Rolle für den Abschluss.

Ermittelt wurden auch die Gründe, warum keine Versicherung gegen den Arbeitskraftverlust abgeschlossen wurde. An erster Stelle liegen finanzielle Motive (Schutz zu teuer), wie etwa jeder Dritte angab. Für eine entsprechende Police würde knapp die Hälfte höchstens 50 Euro im Monat bezahlen, ein weiteres Viertel zwischen 50 und 100 Euro.

Weitere Gründe: Jeweils gut jeder Fünfte glaubt, dass die Versicherung ohnehin nicht zahlen würde oder ist von den Leistungen nicht überzeugt. Dass eine entsprechende Police wegen etwa Vorerkrankungen nicht möglich sei, nannte nur jeder 33. Interviewte ohne Versicherungsschutz als Grund.

BU-Versicherung ist am bekanntesten…

Gefragt wurde weiter nach der Bekanntheit von Versicherungsprodukten zur Arbeitskraftabsicherung. Wenig überraschend liegt die BU-Versicherung an erster Stelle. Diese Antwortoption wählten mit 87 Prozent etwas mehr Befragte als die private Unfallversicherung (84 Prozent).

Immerhin noch mehr als sechs von zehn Interviewten kennen die Erwerbsunfähigkeits- (EU-) Versicherung. Nur jedem Zehnten ist eine Dread-Disease-Police zur Absicherung der Arbeitskraft bekannt. Bei Grundfähigkeits-Policen trifft dies sogar nur auf jeden 20. zu. Mehrfachnennungen waren jeweils möglich.

…und wird auch am häufigsten genutzt

Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass die BU-Versicherung von den Umfrageteilnehmer mit Arbeitskraftabsicherung am häufigsten angegeben wurde. Der Anteil liegt bei knapp drei Vierteln. Dahinter folgt die private Unfallversicherung (60 Prozent).

Ein knappes Drittel nannte eine private Krankenzusatz-Versicherung, rund jeder Sechste eine EU-Versicherung. Im Besitz einer Grundfähigkeitspolice ist lediglich jeder hundertste Befragte. Dafür sieht sich gut jeder Fünfte durch privates Vermögen geschützt.