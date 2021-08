Warum Autoversicherungskunden ihren Anbieter wechseln

25.8.2021 – Kunden von Kfz-Versicherern mit Vermittlernetz (Filialversicherer) sind deutlich treuer als Direktversicherungs-Kunden. Letztere kündigen laut einer Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität dafür deutlich häufiger. Wichtigste Wechselgründe sind – in unterschiedlicher Reihenfolge bei den beiden Gruppen – die Höhe der Prämie, ein Preisvergleich etwa wegen eines geplanten Autokaufs oder eine unbefriedigende Regulierung.

Im Rahmen der Studie „Kundenbefragung: Kfz-Versicherer 2021“ zur Kundenzufriedenheit (VersicherungsJournal 29.7.2021) hat das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) neben der Weiterempfehlungs-Bereitschaft (23.8.2021) und den größten Ärgernissen (17.8.2021) auch das Wechselverhalten unter die Lupe genommen.

Die im Auftrag des Nachrichtensenders N-TV durchgeführte Studie basiert auf einer zwischen Mitte März und Ende Mai durchgeführten Onlinebefragung von erwachsenen Kfz-Versicherungskunden nach der Cawi-Methode. Insgesamt kamen auf diesem Weg 3.653 Kundenurteile zusammen (Filialversicherer: 2.607; Direktanbieter: 1.046).

In der Einzelauswertung wurden alle Unternehmen berücksichtigt, zu denen sich mindestens 100 Kunden geäußert hatten. Dies traf auf 26 der 36 bewerteten Filial- sowie zehn der 14 bewerteten Direktversicherer zu.

Direktversicherungs-Kunden wechseln deutlich häufiger

Die Befragung zeigt, dass von den Direktversicherungs-Kunden mehr als jeder Vierte in den letzten drei Jahren den Anbieter gewechselt hat oder dies zum nächstmöglichen Zeitpunkt plant. Bei den Versicherern mit Vermittlernetz traf dies nur auf gut jeden achten Mandanten zu.

Zudem halten Filialversicherungs-Klienten ihrem Anbieter länger die Treue. Nach eigenen Angaben ist mehr als jeder Dritte bereits über fünf Jahre bei seiner jetzigen Gesellschaft versichert, rund jeder Elfte sogar seit mehr als zehn Jahren.

Bei den Kunden von Direktanbietern ist der Anteil der seit über fünf Jahren Versicherten mit rund einem Sechstel nur etwa halb so groß. Umgekehrt ist hier weit über die Hälfte höchstens seit drei Jahren seinem Vertragspartner treu. Bei den Versicherern mit Vermittlernetz liegt der Anteil nicht einmal bei einem Drittel.

Prämienhöhe ist der häufig Grund für Wechsel des Autoversicherers

Deutlich unterscheiden sich ebenfalls die Gründe für einen Anbieterwechsel. So nannten Mandanten von Direktversicherern am häufigsten einen Preisvergleich etwa wegen eines geplanten Autokaufs. Der Anteil liegt mit über der Hälfte etwa zweieinhalb Mal so hoch wie bei den Kunden von Filialversicherern.

Bei Letzteren landete der Preisvergleich nur an dritter Stelle hinter einer unbefriedigenden Regulierung. Dies war für genau jeden Vierten die Ursache für den Anbieterwechsel. Bei den Klienten von Direktversicherern war dies mit lediglich einem Elftel nur der dritthäufigste Wechselgrund.

Häufigstes Motiv, sich einen neuen Kraftfahrtversicherer zu suchen, war bei den Kunden von Versicherern mit Vermittlernetz eine zu hohe oder Erhöhung der Prämie. Dies gab mehr als jeder Vierte an. Bei den Direktversicherer-Mandanten traf dies auf mehr als vier von zehn Befragten zu, was für Position zwei bei den Wechselmotiven reichte.

Weitere Wechselgründe

Empfehlungen von Freunden oder Bekannten gaben bei Klienten von Filialversicherern in etwa jedem sechsten Fall den Ausschlag für einen Anbieterwechsel. Bei den Mandanten von Direktversicherern traf dies nur auf jeden zwölften Fall zu.

Letztere nannten auch deutlich seltener ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis als Wechselmotiv (8,7 zu 17,0 Prozent bei den Kunden von Filialversicherern). Gleiches trifft auch auf den Wechselgrund schlechter Kundenservice zu (Direkt: 5,6 Prozent; Filial: 9,1 Prozent).

