Warnung vor gefälschter Bafin-Mail

6.5.2019

Am Freitag informierte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) per Pressemitteilung darüber, dass eine Privatperson eine angeblich von poststelle@bafin.de versandte E-Mail erhalten habe. Unterzeichnet sei die Mail mit der Signatur eines Exekutivdirektors („Chief Executive Director“) der Behörde.

In der elektronischen Post wird der Aufsicht zufolge dazu aufgefordert, eine Strafgebühr über ein Logistikunternehmen („Excel Logistics PTD LTD“) zu zahlen. Hierbei werde auf das neue, am 26. Juni 2017 in Kraft getretene Anti-Geldwäsche-Gesetz Bezug genommen. Mit der Zahlung könne ein blockierter Geldbetrag freigegeben werden, der für den Empfänger der Nachricht bestimmt sei, wird in der betrügerischen E-Mail geködert.

Die Aufseher weisen explizit „darauf hin, dass sie keine Aufforderungen zur Zahlung von Strafgebühren per E-Mail verschickt.“ Empfänger solcher dubiosen Mails sollten dem angegebenen Link nicht folgen, raten die Beamten. Vielmehr sollten solche E-Mails umgehend gelöscht werden.