Wann Warnungen vor Kostenfallen zwingend sind

15.7.2019 – Wenn für einen Apotheker erkennbar ist, dass die private Krankenversicherung die Kosten für ein Medikament nicht in voller Höhe übernimmt, so muss er den im Basistarif versicherten Käufer darüber aufklären. Das hat das Landgericht Bremen mit Urteil vom 10. Oktober 2018 entschieden (1 O 1524/17).

Der Entscheidung lag die Klage eines Apothekers zugrunde, der von einem seiner Kunden verlangt hatte, die restlichen Kosten für ein Arzneimittel zu erstatten.

Wirkstoffgleiche Präparate

Der unter einer Krebserkrankung leidende Beklagte ist in einem Basistarif privat krankenversichert. Er erwarb seit dem Jahr 2010 in der Apotheke des Klägers in regelmäßigen Abständen unter Vorlage eines Privatrezepts ein ihm zur Behandlung seiner Erkrankung verordnetes Medikament.

Der Apotheker hatte mit seinem Kunden verabredet, die Kosten in Höhe von rund 15.600 Euro pro Quartal direkt mit dem Krankenversicherer abzurechnen. Das ging jahrelang gut.

Nachdem zum Jahresende 2016 das Patent für das Medikament auslief, waren plötzlich deutlich preisgünstigere wirkstoffgleiche Präparate, sogenannte Generika, zu erhalten. Trotzdem wurde dem Krebskranken von seinem Arzt weiterhin das bisherige Medikament verordnet und ihm durch eine Mitarbeiterin des Apothekers ausgehändigt.

Generikum kostet 9.600 statt 15.600 Euro

Der Krankenversicherer des Beklagten war jedoch nur noch dazu bereit, die Kosten für ein Generikum in Höhe von etwas mehr als 9.600 Euro zu übernehmen.

Zur Begründung verwies er auf den Wortlaut der Versicherungs-Bedingungen, in denen es heißt: „Stehen für das verordnete Arzneimittel mehrere wirkstoffgleiche Präparate zur Verfügung, sind nur Aufwendungen für eines der drei preisgünstigsten Arzneimittel erstattungsfähig, es sei denn die Verordnung eines bestimmten Arzneimittels ist medizinisch notwendig oder keines der drei preisgünstigsten Alternativen ist zeitgerecht lieferbar.“

Der Apotheker machte daher den Differenzbetrag gegenüber seinem Kunden geltend. Das begründete er damit, dass auf dem Rezept nicht der Wirkstoff, sondern der Name des seit Jahren verordneten Medikaments angegeben worden sei. Er habe dem Beklagten daher kein Generikum aushändigen dürfen.

Patient monierte fehlende Aufklärung

Doch der Patient weigerte sich, den Differenzbetrag zu zahlen. Er argumentierte, dass er beim Aushändigen des Medikaments darüber hätte aufgeklärt werden müssen, dass günstigere Alternativen zur Verfügung stehen und sein Krankenversicherer die Kosten für das teurere Medikament möglicherweise nicht übernehmen werde.

Zu Recht, urteilte das Bremer Landgericht. Es wies die Klage des Apothekers als unbegründet zurück. Die Richter hielten es für erwiesen, dass der Kläger gewusst hatte, dass sein langjähriger Kunde lediglich im Basistarif versichert ist.

Versicherter ist schutzbedürftig

Der Apotheker habe zwar trotz allem einen Anspruch auf Zahlung des restlichen Kaufpreises. Dem stehe jedoch in gleicher Höhe ein Anspruch des Beklagten auf die Zahlung von Schadenersatz wegen einer Verletzung vorvertraglicher Aufklärungspflichten des Apothekers entgegen.

Denn bestehe die Gefahr, dass ein privater Krankenversicherer die Kosten für ein Medikament nicht erstatte, weil Versicherungsschutz lediglich im Basistarif besteht, so sei es Sache des Apothekers, seinen Kunden darüber aufzuklären. Das gelte zumindest dann, wenn er über dessen Versicherungsschutz Bescheid wisse.

Anders als ein mit Abrechnungsfragen vertrauter Apotheker könne ein Kunde das finanzielle Risiko, welches mit dem Aushändigen eines bisherigen Medikaments verbunden sei, nicht abschätzen. Der Patient sei daher schutzbedürftig gewesen.

Der Kläger könne sich auch nicht darauf berufen, dass nicht der Wirkstoff, sondern ein konkretes Medikament verschrieben worden sei. Denn angesichts des ausgelaufenen Patents hätte er in diesem Fall Rücksprache mit dem Arzt halten müssen.