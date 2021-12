Wann verspätete Fluggäste (nicht mehr) an Bord dürfen

20.12.2021 – Fluggesellschaften sind nach Ablauf der auf einem Flugticket angegebenen Boarding-Zeit grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, verspätete Passagiere noch an Bord des Flugzeugs zu lassen. Das gilt auch dann, wenn dieses wegen einer Verspätung noch am Abflugterminal steht. So das Amtsgericht München in einem am Freitag veröffentlichten Urteil vom 20. August 2021 (275 C 17530/19).

Die Klägerin hatte für sich und einen Mitreisenden bei einem Reiseveranstalter eine Flugpauschalreise nach Ägypten gebucht. Auf dem Flugticket waren die Boarding-Time mit 16.55 Uhr und die Abflugzeit mit 17.25 Uhr angegeben.

Zu spät am Gate

Das Pärchen erschien jedoch erst um 17.14 Uhr am Gate. Ihm wurde daher die Mitnahme verweigert. Da es auf den Urlaub nicht verzichten wollte, buchte es kurzerhand einen Ersatzflug.

Den Preis für das Ersatzticket forderte die Frau nach ihrer Rückkehr von dem Reiseveranstalter zurück. Sie machte außerdem Minderungsansprüche geltend.

Das begründete sie damit, dass das ursprünglich von ihr gebuchte Flugzeug mit einer Verspätung von 14 Minuten gestartet sei. Es habe noch am Abflugterminal gestanden, als sie und ihr Begleiter das Gate erreicht hatten. Man habe sie daher nicht zurückweisen dürfen, sondern noch an Bord lassen müssen.

Airline darf Boarding-Schluss bestimmen

Dem schloss sich das schließlich mit dem Fall befasste Münchener Amtsgericht nicht an. Es wies die Klage der Betroffenen gegen den Reiseveranstalter als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter steht es den Fluggesellschaften frei, den Schluss des Boardings entsprechend ihren Abläufen und den noch zu tätigenden Vorbereitungsmaßnahmen selbst zu bestimmen.

Sie sind daher nicht dazu verpflichtet, Passagiere, die nach der im Flugticket genannten Boarding-Time am Abfluggate erscheinen, noch abzufertigen. Das gelte selbst dann, wenn sich das Flugzeug wegen einer Verspätung noch am Abflugterminal befindet.

Risikobereich der Klägerin

Dem stehe auch nicht entgegen, dass in solchen Situationen gelegentlich noch Fluggäste an Bord gelassen würden. „Denn würde ein genereller Anspruch bestehen, wäre eine erhebliche Störung des Flugverkehrs zu erwarten“, so das Gericht.

Es sei auch nicht ersichtlich, dass die Airline das Boarding im Fall der Reisenden in unvertretbarer Weise zu früh für abgeschlossen erklärt habe.

Fakt sei, dass sie und ihr Begleiter mit einer deutlichen Verspätung am Gate erschienen waren. Die verweigerte Mitnahme falle folglich allein in ihren Risikobereich. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.