Wann sich der Kauf von Betongold noch rechnet und wann nicht mehr

4.9.2023 – Das Portal Baufi24 stellt einen neuen Mietrenditeatlas vor, der Sparern helfen soll, ein vernünftiges Verhältnis der Kaltmiete zum Kaufpreis zu ermitteln. Ergebnis: Investitionen in A-Metropolen wie München oder Hamburg machen keinen Sinn mehr. Die Gehälter von Normalverdienern können hier mit den Kaufpreisen nicht Schritt halten, wie eine weitere Auswertung von Immowelt belegt.

Privatanleger könnten derzeit mit einer Investition in Betongold liebäugeln. Die Rahmenbedingungen für den Kauf eines Objektes zur Vermietung scheinen günstig. Die Kaufpreise sinken, die Zinsen für Finanzierungen legen aktuell nicht weiter zu (VersicherungsJournal 25.8.2023).

„Der Erwerb einer Immobilie zum Zweck der Vermietung bietet grundsätzlich gute Renditechancen. Ob sich ein solcher Schritt tatsächlich auszahlt, hängt aber insbesondere vom Kaufpreis des Hauses sowie von den zu erwartenden Mieteinnahmen ab“, schreibt Baufi24, eine Marke der Bilthouse Service GmbH, zu ihrem neuen Angebot, dem Mietrenditeatlas.

Bruttomietrendite steigt wieder

Teil der Offerte von Baufi24 ist ein entsprechender Rechner. Das Portal ermittelt nach eigenen Angaben aus dem Kaufpreis, der Wohnfläche und der Kaltmiete die Brutto-Mietrendite einer Immobilie. Das Tool ist kostenfrei und ohne Registrierung verfügbar.

Insgesamt habe sich der seit Mitte 2022 zu beobachtende Trend steigender Mietrenditen in diesem Jahr fortgesetzt. Die Bruttomietrendite, das Verhältnis der Kaltmiete zum Kaufpreis der Immobilie, legte nach Auswertung der Baufinanzierungsexperten von Angang Januar bis Ende Juni 2023 in den 30 deutschen Top-Städten um durchschnittlich 0,22 Prozentpunkte auf 3,71 Prozent zu.

Verhaltender sei der Trend aber in den deutschen Großstädten, also den sogenannten A-Lagen. Dort erhöhten sich die Mietrenditen im Schnitt um 0,18 Prozentpunkte auf 3,15 Prozent. Laut dem aktuellen Report könnten Privatanleger in B- und C-Standorten „inzwischen wieder eine Mietverzinsung von vier Prozent und mehr“ realisieren.

Mieten steigen, Kaufpreise fallen

Die Geldanlage in Betongold sei somit wieder attraktiv. „Während sich in den 30 größten Städten die Mieten von Januar bis Juni 2023 im Schnitt um 1,9 Prozent erhöht haben, sind die Quadratmeterpreise für Wohnimmobilien im gleichen Zeitraum in der besagten Gruppe um mehr als vier Prozent gefallen“, wirbt Tomas Peeters, Vorstandschef von Baufi24 und CEO der Bilthouse-Gruppe.

Für eine Anlage spricht auch, dass die Mieten aufgrund der nach wie vor hohen Inflation weiter zulegen dürften. Tomas Peeters, Vorstandschef von Baufi24 und CEO der Bilthouse-Gruppe

Im Vergleich zum Juni 2022 beziffert er den Preisrückgang auf mehr als acht Prozent. „Für eine Anlage spricht auch, dass die Mieten aufgrund der nach wie vor hohen Inflation weiter zulegen dürften“, lässt sich Peeters zitieren. Zudem haben die Bauzinsen seiner Einschätzung nach den Gipfel überschritten.

Blick in den Mietrenditeatlas

Wie aus der Untersuchung von Baufi24 hervorgeht, weist unter den „Big Seven“ eine Metropole den besten Wert aus: die Schwabenmetropole Stuttgart mit einem Anstieg der Bruttomietrendite im ersten Halbjahr um 0,26 Prozentpunkte auf 3,55 Prozent.

Das Renditeschlusslicht unter den A-Metropolen ist nach wie vor München als teuerstes Pflaster in Deutschland mit einer Bruttomietrendite von 2,68 Prozent (plus 0,19 Prozentpunkte seit Jahresbeginn).

Auch in Berlin und Hamburg sieht es für Sparer eher mager aus. In der Hauptstadt liegt die Mietrendite per 30. Juni 2023 bei 3,08 Prozent, in der Hansestadt bei 2,96 Prozent (jeweils plus 0,17 Prozentpunkte seit Jahresanfang).

Auch Anschlussinvestitionen prüfen

„Die Bruttomietrendite liefert zwar wertvolle Hinweise über die Attraktivität eines Objekts, aber es gilt auch immer die Parameter der Immobilie wie etwa das Alter oder die Stadtteillage zu berücksichtigen“, schreibt Baufi24 Mietrenditeatlas.

Privatanleger sollten aber auch die Kosten für energetische Sanierungen im Blick haben. Die Folgen des Klimawandels hätten das Umfeld für Immobilien komplett verändert, so die DZ Bank AG. Denn ein Großteil des Immobilienbestands muss an neue Anforderungen angepasst und energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden (7.7.2023).

„Statt eines soliden Fundaments für die Altersversorgung oder auskömmlicher Mietrenditen scheinen Immobilien zum ‚Fass ohne Boden‘ zu werden“, so die Bank in einer Analyse.

Welche Regionen sich Sparer leisten können

Welche Objekte in welchen Regionen sich Privatanleger überhaupt mit ihren jeweiligen Gehältern leisten können, hat sich die Immowelt GmbH angesehen. Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren auf dem Portal Immowelt.de inserierte Angebote in den 107 kreisfreien Städten.

Die aktuellen Quadratmeterpreise geben die Offerten von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) wieder. Die Daten für die Bruttogehälter stammen von der Bundesagentur für Arbeit. Es handelt sich hier um Medianentgelte, so Immowelt.

Im Ranking, was sich Sparer an Wohneigentum leisten können, stehen eher kleinere Städte oben. In den Metropolen ist eine tragfähige Finanzierung mit den ortsüblichen Gehältern kaum möglich.

Wohneigentum in den Metropolen für Normalverdiener nicht finanzierbar

Ein Beispiel: In Salzgitter kostet Wohneigentum im Schnitt 1.604 Euro pro Quadratmeter. Das mittlere monatliche Bruttogehalt ist mit 4.487 Euro fast dreimal so hoch, damit wäre ein Kauf – mit dem notwendigen Eigenkapital – möglich.

Auf Platz zwei steht das rheinland-pfälzische Pirmasens. Dort kostet eine Bestandswohnung im Schnitt 1.266 Euro pro Quadratmeter. Das ist laut Immowelt der zweitniedrigste Wert aller Städte. Das Bruttogehalt der Einwohner liegt mit 3.441 Euro im hinteren Mittelfeld.

München, Hamburg, Berlin kommen für private Anleger kaum in Frage

In 28 der 107 kreisfreien Städte übersteigt der Quadratmeterpreis das mittlere Bruttogehalt sogar. Den letzten Platz der Aufstellung der kreisfreien Städte belegt München als teuerste Stadt Deutschlands.

Auch in Hamburg (Platz 106) und Berlin (Platz 101) ist Wohneigentum mit einem mittleren Einkommen nur schwer finanzierbar. Beide Städte liegen beim Gehalt im oberen Mittelfeld, zählen aber zu den kostspieligsten Regionen der Untersuchung.

Das vollständige Ranking zur Leistbarkeit in 107 Städten stellt Immowelt hier (PDF, 1,8 MB) zur Verfügung.