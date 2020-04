Wann PKV-Beiträge für das Kind zum Unterhalt gehören

28.4.2020 – Ein privat krankenversichertes Kind hat in der Regel keinen Anspruch darauf, dass der unterhaltspflichtige Elternteil die Kosten der Versicherung übernimmt. Dies gilt, wenn eine kostenlose Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung möglich ist. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 26. Februar 2020 hervor (6 UF 237/19).

Der Entscheidung lag der Fall einer Jugendlichen zugrunde, die seit ihrer Geburt privat krankenversichert war. Auch ihre Eltern waren Mitglied eines privaten Krankenversicherers.

Das änderte sich, als sich die Eheleute scheiden ließen. Der unterhaltspflichtige Vater heiratete erneut. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Er wechselte außerdem von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung.

Vater zahlt keine Beiträge mehr für seine Tochter

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er die Beiträge zur privaten Krankenversicherung für seine Tochter im Zusammenhang mit seiner Unterhaltsverpflichtung übernommen. Doch weil sie im Rahmen der Familienversicherung kostenlos bei seinem gesetzlichen Krankenversicherer mitversichert war, lehnte er es ab, die Beiträge weiterhin zu zahlen.

Er forderte außerdem die seit seinem Eintritt in die gesetzliche Krankenversicherung gezahlten Beiträge zur privaten Krankenversicherung seiner Tochter von dieser zurück. Damit hatte er zunächst keinen Erfolg.

Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Amtsgericht Darmstadt hielt das Begehren des Vaters für unbegründet. Es vertrat die Auffassung, dass eine private Krankenversicherung angesichts der guten wirtschaftlichen Verhältnisse des Mannes zum angemessenen Unterhalt zähle, welchen er seiner Tochter zu zahlen habe. Denn schließlich sei sie seit ihrer Geburt privat versichert gewesen.

Ein Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung sei ihr daher nur dann zuzumuten, wenn ihr Vater für sie eine private Zusatzversicherung abschließe. Die müsse gewährleisten, dass mit ihr das gleiche Leistungsspektrum hergestellt werde, welches die Jugendliche als privat Versicherte gewohnt sei.

Kein Unterhaltsanspruch für Kosten der privaten Krankenversicherung

Doch dem wollte sich das in zweiter Instanz mit dem Fall befasste Frankfurter Oberlandesgericht nicht anschließen. Es gab der Rechtsbeschwerde des Mannes statt – bis auf sein Begehren, ihm die seiner Meinung nach überzahlten Beiträge zurückzuzahlen.

Nach Ansicht der Richter erstreckt sich der Unterhaltsanspruch der Tochter infolge des Wechsels ihres Vaters in die gesetzliche Krankenversicherung und der dadurch entstandenen beitragsfreien Mitversicherung nicht mehr auf die Kosten einer privaten Krankenversicherung.

Denn deren Beiträge müsste ein Unterhaltspflichtiger in der Regel nur dann übernehmen, wenn für sein Kind keine Möglichkeit einer kostenlosen Mitversicherung bei seinem gesetzlichen Krankenversicherer bestehe.

Lebensstellung ist zu berücksichtigen

Zu berücksichtigen sei zwar die Lebensstellung des Kindes. Die sei in dem entschiedenen Fall jedoch dadurch bestimmt, dass nur ein Elternteil – ihre Mutter – privat krankenversichert sei. Ihre beiden Halbgeschwister, das heißt die Kinder aus der zweiten Ehe ihres Vaters, müssten sich ebenso wie er hingegen mit einer gesetzlichen Krankenversicherung bescheiden.

Es ist nach Auffassung des Gerichts daher unerheblich, dass die unterhaltsberechtigte Tochter seit ihrer Geburt privat versichert ist. Denn ihre von ihren Eltern abgeleitete Lebensstellung sei nicht statisch, sondern dem Wandel der Lebensverhältnisse der Eltern unterworfen.