Wann mehrdeutige Formulierungen vollen Schadenersatz abwenden können

3.12.2021 – Eine Klausel in einem Vertrag für einen Mietwagen, nach welcher der Mieter einen Unfall „gegebenenfalls“ sofort der Polizei anzeigen muss, ist unklar. Sie benachteiligt ihn unangemessen und darf daher nicht zur Anwendung kommen, so das Landgericht Frankfurt am Main in einem Urteil vom 4. August 2021 (2-13 O 333/20).

Der Beklagte hatte mit einem gemieteten Fahrzeug einen Unfall verursacht. Dadurch entstand dem Mietwagenunternehmen ein Schaden von rund 6.600 Euro.

Doch obwohl bei Vertragsabschluss eine Haftungsbegrenzung von 950 Euro je Schadensfall vereinbart worden war, verlangte der Vermieter von dem Betroffenen, ihm den Schaden in voller Höhe zu ersetzen.

Keine Anzeige bei der Polizei

Zur Begründung berief er sich auf eine Klausel des Mietwagenvertrages, in der es unter der Überschrift „Wesentliche Pflichten des Mieters“ hieß: „Der Mieter hat jeden Diebstahl oder Verlust (oder gegebenenfalls jeden Unfall) sofort der Polizei anzuzeigen und den Vermieter unverzüglich in Textform über die Anzeige zu unterrichten.“

Eine Anzeige bei der Polizei hatte der Mann jedoch für überflüssig gehalten und darauf verzichtet. Er erklärte sich daher nur dazu bereit, dem Mietwagenunternehmen die vereinbarte Selbstbeteiligung zu zahlen.

Der Vermieter reichte daraufhin Klage beim Frankfurter Landgericht ein. Damit hatte er jedoch keinen Erfolg.

Mehrdeutige Formulierung

Nach Ansicht der Richter ist die von dem Vermieter verwendete Vertragsklausel zur Anzeigepflicht eines Schadens bei der Polizei mehrdeutig. Sie habe den Beklagten daher im Sinne von § 307 Absatz 1 Satz 2 BGB unangemessen benachteiligt.

Denn die Formulierung „gegebenenfalls“ lege den Schluss nahe, dass die Verpflichtung nur eingeschränkt gelte. „Dies wird verstärkt durch den Umstand, dass der Zusatz „oder gegebenenfalls jeden Unfall“ in Klammern gesetzt ist, wohingegen die anderen beiden Ereignisse Diebstahl oder Verlust ohne Klammer und ohne einschränkenden Zusatz genannt werden“, so das Gericht.

Der Fall wäre nach Überzeugung der Richter nur unter bestimmten Umständen anders zu beurteilen gewesen. Dies treffe zu, wenn es in den Bedingungen des Vertrages unmissverständlich geheißen hätte, dass ein Mieter eines Fahrzeugs jeden Diebstahl, Verlust oder Unfall sofort der Polizei anzuzeigen und den Vermieter unverzüglich in Textform über die Anzeige zu unterrichten habe.

Mit der von dem Vermieter verwendeten Formulierung bleibe jedoch unklar, unter welchen eingeschränkten Umständen ein Unfall der Polizei angezeigt werden müsse. Der Fahrer sei folglich nur dazu verpflichtet, dem Kläger, wie geschehen, die vereinbarte Selbstbeteiligung zu zahlen.