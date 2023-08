Wann haftet ein Netzbetreiber, wenn ein Aufzug nach einer Stromabschaltung den Geist aufgibt?

10.8.2023 – Kommt es nach einer geplanten Unterbrechung der Stromversorgung zu einer Überspannung mit der Folge, dass anschließend ein Aufzug nicht mehr funktioniert, so ist der Netzbetreiber in der Regel nicht zum Schadenersatz verpflichtet. Das hat das Oberlandesgericht Hamm mit Beschluss vom 23. Februar 2022 (I-22 U 206/21) entschieden.

Ein Stromnetzbetreiber hatte notwendige Arbeiten an einer Trafostation zu erledigen. Die davon betroffenen Anwohnern hatte er durch einen Aushang in ihren Häusern beziehungsweise an deren Haustüren zwei Tage vor Beginn informiert, in der Zeit zwischen acht Uhr und 11.50 Uhr die Stromversorgung abschalten zu müssen.

Dabei wies er darauf hin, dass elektrische Geräte vorsorglich vom Netz zu nehmen seien.

Fehlende Schutzvorrichtung beim Aufzug

Das schien auch befolgt worden zu sein, denn bis auf eine Ausnahme wurden keine Beschädigungen durch Strom betriebener Geräte durch das wieder Hochfahren des Netzes bekannt.

Allerdings wurde in einer Wohnanlage der Motor des Fahrstuhls beim Wiederhochfahren des Stromnetzes durch eine Überspannung beschädigt. Eine entsprechende Schutzvorrichtung war nicht vorhanden.

Die betroffene Eigentümergemeinschaft warf dem Netzbetreiber vor, nicht ermittelt zu haben, welche der vom Stromabschalten betroffenen Häuser mit Fahrstühlen ausgestattet sind. Deren Besitzer beziehungsweise Hausverwaltungen hätten ihrer Meinung nach nämlich gesondert auf die Abschaltung und die damit verbundenen Gefahren hingewiesen werden müssen.

Der Betreiber sei daher zum Ersatz des an der elektrischen Anlage des Aufzugs entstandenen Schadens verpflichtet. Das verneinte das Hammer Oberlandesgericht. Es hielt die Berufung gegen ein die Klage abweisendes Urteil der Vorinstanz für unbegründet.

Suche nach Aufzügen ist unverhältnismäßiger Aufwand

Nach Ansicht des Gerichts reicht es aus, wenn der Betreiber die betroffenen Anwohner zwei Tage vor Beginn einer Abschaltung durch Aushänge informiert. Dieser Pflicht sei nachweislich nachgekommen worden.

Eine Verpflichtung, Hausverwaltungen und Wohnungseigentümer-Gemeinschaften gesondert zu informieren, bestehe nicht. Denn die könnten durch den Einbau von Schutzeinrichtungen für unter anderem den Fall von Unterbrechungen durch Stromabschaltungen und den damit nach den allgemeinen Lebenserfahrungen verbundenen Risiken entgegenwirken.

Ein Stromnetzbetreiber sei daher nicht dazu verpflichtet zu eruieren, welche Häuser in dem betreffenden Gebiet mit Fahrstühlen ausgestattet sind. Dies wäre mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.

Überspannung war im Rahmen des Erwartbaren

Der Fall wäre nach Meinung der Richter allenfalls dann anders zu beurteilen gewesen, wenn die Wartungsarbeiten an der Trafostation mit einer nicht erwartbaren Überspannung verbunden gewesen wären. Davon sei jedoch nicht auszugehen.

Denn dann wäre es auch an mit einem DIN-gerechten Überspannungsschutz ausgestatteten Geräten, wie zum Beispiel Heizungsanlagen, zu Schäden gekommen. Dass das der Fall war, habe die Klägerin selbst für die von ihr betriebene Wohnanlage nicht vorgetragen.

Die Entscheidung ist rechtskräftig. Nach dem Beschluss des Oberlandesgerichts hat die Klägerin ihre Berufung gegen das Urteil der Vorinstanz zurückgenommen.