Wann für Mediziner Sozialversicherungs-Beiträge fällig werden

16.10.2019 – Notärzte im Rettungsdienst üben in der Regel eine Tätigkeit aus, die eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Sozialversicherung auslöst. Das gilt auch dann, wenn eine Beschäftigung auf Honorarbasis erfolgt. So entschied das Sozialgericht Dortmund in einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 17. September 2019 (S 34 BA 58/18).

Ein im Rettungsdienst tätiger Notarzt war seit Juli 2017 als Honorarkraft für einen Kreis tätig. Sozialversicherungs-Beiträge wurden für den Mann nicht abgeführt.

Das ging so lange gut, bis der Rentenversicherungs-Träger von der Sache erfuhr. Denn der ging von einer versicherungs-pflichtigen Beschäftigung aus. Das wollte der Auftraggeber des Mediziners nicht akzeptieren. Er zog daher wegen des entsprechenden Bescheides vor Gericht. Dort erlitt er eine Niederlage.

Fehlender Einfluss

Nach Überzeugung des Dortmunder Sozialgerichts muss davon ausgegangen werden, dass der Arzt in einem abhängigen und somit versicherungs-pflichtigen Beschäftigungs-Verhältnis arbeitet. Denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist er in die vorgegebenen Strukturen und Abläufe des Rettungsdienstes eingegliedert, ohne über einen eigenen, unternehmerischen Einfluss zu verfügen.

„Einen größeren Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum als ein sogenannter Honorararzt im Krankenhaus, den das Bundessozialgericht nach aktueller Rechtsprechung als regelmäßig abhängig beschäftigt ansieht, hat auch der Arzt in seiner notärztlichen Tätigkeit nicht“, so die Richter. Ihm seien insbesondere der Ort und die Zeit seiner Betätigung vorgegeben.

Der Mann habe die Einsätze außerdem nach den Vorgaben des Klägers zu dokumentieren. Die Buchung der Schichten sei nach Maßgabe eines von einer Mitarbeiterin der Kreisverwaltung geführten Systems vorzunehmen. Damit aber bestehe kein wesentlicher Unterschied in den Arbeitsabläufen von Mitarbeitern mit Honorarvertrag und solchen mit einem Arbeitsverhältnis.

Keine Anhaltspunkte für Selbstständigkeit

Wegen des Tragens einer einheitlichen Berufsbekleidung werde auch nach außen hin kein Unterschied zum Ausdruck gebracht. Für eine abhängige Beschäftigung spreche außerdem, dass der Mediziner kein eigenes, über das Gehaltsausfallrisiko hinausgehendes Unternehmerrisiko zu tragen habe.

Dass er in seiner notärztlichen Tätigkeit, abgesehen von medizinischen Vorgaben durch den ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes, weitgehend weisungsfrei gearbeitet habe, sei folglich nicht von Belang.

Denn fehlende Einzelweisungen und die Möglichkeit, die Arbeitszeit im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse frei zu gestalten, seien bei höher qualifizierten Tätigkeiten üblich, ohne Anhaltspunkte für eine Selbstständigkeit zu bieten.