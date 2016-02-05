Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Wann ein Lkw-Fahrer nicht auf Autos achten muss

5.12.2025 (€) – Das Oberlandesgericht Köln hat ein erstinstanzliches Urteil gegen den Haftpflichtversicherer eines Fuhrunternehmers abgeändert. Geklagt hatte in dem Verfahren der Fahrer eines Autos, das bei einem Unfall beschädigt wurde. Doch nach Ansicht des Berufungsgerichts hat sich der Mann am Steuer des beschädigten Wagens „sehenden Auges“ selbst in die Gefahrenlage gebracht.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Kfz-Versicherung · Schadenersatz · Technik
Klatsche für Vergleichsportale
5.2.2016 – Ein aktueller Test setzt sich kritisch mit den Empfehlungen von kommerziellen Vergleichsrechnern für Kfz-Kunden auseinander. Die Untersuchung urteilt streng über die Beratungs- und Vermittlungsleistung der Portale. (Bild: Öko-Test) mehr ...
 
Autonomes Fahren soll die Kfz-Versicherung günstiger machen
29.10.2025 – Die Allianz forciert die neue Mobilität mit Robo-Autos. Der Versicherer geht davon aus, dass 2060 alle Fahrzeuge in Deutschland autonom unterwegs sein werden. Die Versicherungsprämien sollen dann auf anderer Basis kalkuliert werden, auch die durchschnittliche Schadenhöhe wird sich ändern. (Bild: Dirk Bruniecki) mehr ...
 
Wer haftet, wenn in der Sauna die Füße verbrennen?
3.4.2025 – Ein Plausch vor dem Saunaofen hatte für einen Herren schmerzhafte Folgen. Für die auf dem heißen Boden erlittenen Brandwunden sollte der Saunabetreiber Schadenersatz und mindestens 5.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Doch der wehrte sich vor Gericht. (Bild: Monika1607, Pixabay Inhaltslizenz) mehr ...
 
April, April! – Die Aprilscherze der Branche
2.4.2025 – Was hat es mit der „Demokratie-Police“ der R+V auf sich? Warum investiert die Provinzial in Eier? Und wird GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen nun doch Minister? (Bild: GDV) mehr ...
 
Verkehrsunfall: Die teuren Folgen einer übereilten Klage
31.3.2025 – Ein Unfallgeschädigter hatte erfolglos versucht, seinen Schaden direkt beim Unfallverursacher einzufordern. Direkt danach reichte er eine Schadenersatzklage gegen dessen Kfz-Haftpflichtversicherer ein. Doch dies ging nach hinten los, wie das Gerichtsurteil verdeutlicht. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Ältere statt neuerer Therapie gewählt: Liegt ein ärztlicher Behandlungsfehler vor?
26.3.2025 – Für eine Operation standen zwei Methoden zur Verfügung. Im Nachhinein war strittig, ob mit der älteren Methode die falsche gewählt worden war oder ob der verantwortliche Arzt richtig gehandelt hatte. Die Sache ging zum Bundesgerichtshof. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Telematik: Das sind die fairsten Kfz-Versicherer
14.3.2025 – Wie Verbraucher Transparenz und Technik von Kraftfahrtversicherern mit Telematikangebot bewerten, war Gegenstand einer aktuellen Umfrage. Insgesamt schnitten vier Akteure mit „sehr gut“ ab. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
