Wann ein Handwerker für den Pfusch eines anderen haften muss

10.2.2026 – Ein Handwerker muss Vorleistungen zuvor beauftragter Unternehmen prüfen, soweit erkennbare Mängel die Funktionsfähigkeit seiner eigenen Arbeit beeinträchtigen können. Doch eine Haftung besteht nur, wenn diese Mängel für ihn erkennbar sind. Das zeigt ein Urteil des Landgerichts Coburg.

Die Eigentümer eines Wohnhauses beauftragten ein Dachdeckerunternehmen mit dem Austausch von Holzbrettern am seitlichen Dachabschluss (Ortgang). Später stellten sie Feuchtigkeit an den neuen Bauteilen fest und machten den Handwerker dafür verantwortlich.

Tatsächlich beruhte der Wassereintritt jedoch auf einer fehlerhaften Dacheindeckung eines anderen Unternehmens aus früherer Zeit. Die Kläger argumentierten, der Dachdecker hätte diesen Mangel erkennen und sie darauf hinweisen müssen. Dann hätten sie den Auftrag gar nicht erst erteilt, sondern gleich eine komplette Neueindeckung des Daches vornehmen lassen.

Der Eigentümer verlangte daher rund 3.000 Euro Werklohn zurück. Das Unternehmen verwies auf seine mangelfrei ausgeführten Arbeiten und wollte das Geld nicht zurückzahlen. Daraufhin verklagte der Hauseigentümer den Dachdecker.

Handwerksunternehmen muss Auswirkungen von Mängeln überprüfen …

Das Landgericht Coburg gab dem klagenden Eigentümer mit Urteil vom 6. Februar 2026 (33 S 62/33) insofern Recht, als es bestätigte, dass ein beauftragtes Handwerksunternehmen grundsätzlich verpflichtet sei, Vorleistungen Dritter zu prüfen, wenn erkennbare Mängel Auswirkungen auf die eigene Werkleistung haben.

Denn unabhängig von der Tatsache, ob der Handwerker die Regeln der Technik für „seine“ Arbeit eingehalten habe, schulde dieser ein insgesamt funktionierendes Werk. Dies sei dann nicht gegeben, wenn Mängel eines Drittunternehmers sich auch auf die Verwendbarkeit der später beauftragten Leistung auswirkten, vorliegend die Feuchtigkeit der neu angebrachten Bretter.

… aber Mangel war für verklagten Dachdecker nicht erkennbar

Dieser Grundsatz gelte aber nicht grenzenlos, so führt das Gericht weiter aus. Im vorliegenden Fall wies es die Klage ab, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Eine schriftliche Urteilsbegründung liegt bislang nicht vor.

Eine Haftung des Handwerkers scheide demnach dann aus, wenn er den vorbestehenden Mangel des anderen Fachbetriebs nicht habe erkennen können. Ein Sachverständigengutachten habe ergeben, dass die Mängel am Dach für den verklagten Handwerker nicht ersichtlich gewesen seien.

Zwar zeigten sich Wasserspuren an der Holzschalung. Diese deuteten jedoch aus Sicht eines Fachmanns lediglich auf einen kleinen undichten Bereich am seitlichen Dachabschluss hin. Diese undichte Stelle hatte das Dachdeckerunternehmen bei den Arbeiten mit einem Blech verschlossen – und war davon ausgegangen, dass damit die Ursache für den Wassereintritt behoben sei.

Dass die Ziegel überdies nicht ausreichend dicht verlegt waren, habe das verklagte Unternehmen aufgrund der zum Zeitpunkt der Arbeiten klar eingrenzbaren Ursache nicht bemerken müssen. Die Klage auf Rückzahlung des Werklohns blieb erfolglos. Das Urteil ist rechtskräftig.