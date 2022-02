Wann die Zulassungsbehörde ein Berufsverbot aussprechen darf

22.2.2022 – Einem Versicherungsmakler, der als finanziell unzuverlässig gilt, darf die Zulassung entzogen werden. Mit diesem Beschluss vom 18. Januar 2022 hat der Verwaltungsgerichtshof München eine gleichlautende Entscheidung des Verwaltungsgerichts der bayerischen Hauptstadt bestätigt (22 ZB 21.2643).

Geklagt hatte ein Versicherungsmakler, dem von der Zulassungsbehörde die Erlaubnis, gewerbsmäßig als Makler tätig zu sein und den Abschluss von Versicherungen zu vermitteln, entzogen worden war. Er wurde gleichzeitig dazu verpflichtet, die entsprechende Erlaubnisurkunde zurückzugeben.

Vorwurf fehlender Zuverlässigkeit

Die Maßnahme begründete die Behörde im Wesentlichen damit, dass der Betroffene wegen Steuerrückständen von über 20.000 Euro die für die Ausübung seines Berufs erforderliche Zuverlässigkeit nicht mehr besitze. Er sei zu einer Zahlung nicht in der Lage.

Er lebe auch sonst in ungeordneten Vermögensverhältnissen. Denn er sei im Schuldnerverzeichnis (§ 882b ZPO) mit sechs Einträgen vertreten. Der Makler habe auch kein Erfolg versprechendes Sanierungskonzept vorgelegt.

Wegen des Bescheids reichte der Mann Klage beim Münchener Verwaltungsgericht ein. Diese begründete er damit, dass er nur deswegen in eine finanzielle Schieflage geraten sei, weil er wegen einer schwerwiegenden Erkrankung insbesondere seinen steuerlichen Pflichten nicht mehr in ausreichender Weise nachkommen konnte.

Man könne daher nicht von ihm verlangen, seine gewerbliche Tätigkeit aufzugeben. Denn andernfalls habe er keine Möglichkeit, seine Verbindlichkeiten zu tilgen.

Negative Prognose

Dieser Argumentation folgte das Verwaltungsgericht nicht. Es wies die Klage als unbegründet zurück. Nach Ansicht der Richter kommt es nicht darauf an, dass der Kläger wegen seiner Erkrankung möglicherweise nicht mehr dazu in der Lage war, seine Zahlungsrückstände auszugleichen.

Maßgeblich sei vielmehr, dass er trotz anhaltender wirtschaftlicher Leistungsunfähigkeit seine Tätigkeit als Versicherungsmakler nicht aufgegeben habe, „obwohl dies im Interesse eines ordnungsgemäßen und redlichen Wirtschaftsverkehrs von ihm erwartet habe werden können.“

Für die Beurteilung der Zuverlässigkeit sei eine Prognose geboten, ob ein Gewerbetreibender nach dem Gesamtbild seines Verhaltens eine Gewähr dafür bietet, dass er sein Gewerbe künftig ordnungsgemäß betreiben wird.

Es sei zwar richtig, dass es in deren Rahmen bedeutsam sein kann, auf welchen Gründen ein zu beanstandendes Verhalten beruhe. „Ergibt allerdings das Gesamtbild eine negative Prognose, so ist der Tatbestand der Unzuverlässigkeit erfüllt, gleichgültig, ob diese verschuldet ist oder nicht“, so das Gericht.

Ungenutzte Möglichkeiten

Zusätzlich sei dem Betroffenen vor Erlass des Bescheides im Hinblick auf seine Erkrankung wiederholt über mehrere Monate die Gelegenheit gegeben worden, eine Lösung hinsichtlich der erheblichen und über mehrere Jahre aufgelaufenen steuerlichen Rückstände herbeizuführen.

Dazu hätten insbesondere die Vorlage eines Sanierungsplans und der Vorschlag einer Ratenzahlungs-Vereinbarung gehört. Von diesen Möglichkeiten habe der Mann jedoch keinen Gebrauch gemacht.

Auch der Annahme der Behörde, dass der Kläger in ungeordneten Vermögensverhältnissen lebt, müsse gefolgt werden. Denn dafür sprächen allein schon die sechs Einträge im Schuldnerverzeichnis.

Der beim Münchener Verwaltungsgerichtshof eingereichte Antrag auf Zulassung einer Berufung gegen die erstinstanzliche Entscheidung wurde nicht angenommen. Da der Beschluss des Berufungsgerichts unanfechtbar ist, ist das Urteil rechtskräftig.