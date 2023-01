Wann der Kfz-Versicherer eine Fahrzeug-Desinfektion bezahlen muss

9.1.2023 – Ein Geschädigter hatte eine Werkstatt damit beauftragt, einen Schaden an seinem Fahrzeug auf Basis eines Sachverständigen-Gutachtens zu beheben. Der Reparateur durfte davon ausgehen, dass die in dem Gutachten genannten Maßnahmen zur Schadenbeseitigung notwendig sind. Das hat das Amtsgericht Friedberg mit Urteil vom 21. November 2022 entschieden (2 C 914/21 (90)).

Der Entscheidung lag der Fall eines Fahrzeughalters zugrunde, dessen Pkw bei einem Unfall durch einen Dritten beschädigt worden war.

Seiner Werkstatt erteilte er den Auftrag, den Schaden auf Basis eines Sachverständigen-Gutachtens zu beheben. Das lag zum Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht vor. Seine Forderung auf Begleichen der Reparaturkosten trat der Mann an die Werkstatt ab.

Streit um 150 Euro

Nach Abschluss der Instandsetzung bestritt der Kfz-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers, dass Maßnahmen wie zum Beispiel eine Reinigung des Fahrzeugs sowie eine Corona-Desinfektion notwendig gewesen seien.

Obwohl diese Positionen in dem Gutachten aufgeführt waren, weigerte er sich daher, die entsprechenden Aufwendungen in Höhe von rund 150 Euro zu übernehmen.

Desinfektion war erstattungspflichtig

Zu Unrecht, befand das Friedberger Amtsgericht. Es hielt die Forderung der Werkstatt auf Erstattung der Kosten für gerechtfertigt.

Nach Ansicht des Gerichts kann einer Werkstatt in der Regel keine Pflichtverletzung wegen angeblich unnötiger Arbeiten vorgeworfen werden, wenn sie ein Fahrzeug auf Basis eines Gutachtens repariert und von diesem nicht abweicht.

Denn ebenso wie der Geschädigte dürfe auch der von ihm beauftragte Handwerker davon ausgehen, dass die der Expertise genannten Maßnahmen zur Schadenbeseitigung notwendig sind.

Möglicher Schadenersatzanspruch

Die Werkstatt sei auch nicht dazu verpflichtet, die Angaben des Experten zu hinterfragen, es sei denn, dass „substantiierte Hinweise für die Fehlerhaftigkeit des Sachverständigen-Gutachtens bestehen“, so das Gericht.

Nicht von Belang sei auch, dass das Unfallopfer den Reparaturauftrag bereits vor Erstellung des Gutachtens erteilt hatte. Denn der Auftrag sei mit der Auflage verbunden gewesen, das Fahrzeug auf Basis der Sachverständigen-Kalkulation zu reparieren.

Für den Fall, dass ein Versicherer ein Gutachten wie in dem entschiedenen Fall für fehlerhaft halte, habe er die Möglichkeit, Schadenersatzansprüche gegenüber dem Ersteller geltend zu machen. Das Gericht hat kein Rechtsmittel gegen seine Entscheidung zugelassen.