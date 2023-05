Wann bei erwiesenem Unfallverursacher die Haftung geteilt wird

3.5.2023 – Das Vorfahrtsrecht erstreckt sich grundsätzlich auf die gesamte Fahrbahnbreite. Ist dort jedoch ein Fahrer ohne Not auf der Fahrbahnmitte gefahren, kann ihn im Falle eines Unfalls eine Mithaftung aus der Betriebsgefahr seines Fahrzeugs treffen. Das entschied das Oberlandesgericht Hamm in einem Urteil vom 23. September 2022 (I-7 U 93/21).

Im Bereich einer Einmündung galt die Vorfahrtsregel „rechts vor links“. Dort bog ein Mann mit seinem Pkw nach rechts ab. Dabei kollidierte er mit dem sich von rechts nähernden Auto des Beklagten. Dieses hatte er wegen parkender Fahrzeuge nicht rechtzeitig wahrgenommen.

In der Straßenmitte gefahren

Trotz seiner Vorfahrtsverletzung hielt der Pkw-Fahrer den Beklagten für am Unfall mitverantwortlich. Denn dieser war zum Zeitpunkt der Kollision, ohne dass es dafür einen verkehrstechnischen Grund gab, in der Straßenmitte gefahren.

Das hielt der beklagte Vorfahrtsberechtigte für unerheblich. Sein Vorfahrtsrecht habe sich auf die gesamte Straßenbreite erstreckt. Bei eingeschränkter Sicht hätte sich der Kläger mit seinem Pkw langsam in den Einmündungsbereich hineintasten müssen.

WERBUNG

Bei eingeschränkter Sicht vorsichtig herantasten

Dies sahen die Richter des Hammer Oberlandesgerichts zwar auch so, gaben der Klage dennoch zum Teil statt.

Nach Ansicht des Gerichts darf ein Wartepflichtiger nur dann in eine Vorfahrtsstraße einbiegen, wenn er sicher sein kann, dass der vorfahrtsberechtigte Verkehrsteilnehmer weder gefährdet noch wesentlich behindert. Ist Ersterer in seiner Sicht eingeschränkt, müsse er sich vorsichtig in die Kreuzung oder Einmündung hineintasten.

Unfallverursacher eindeutig, Haftung dennoch geteilt

„Ein Hineintasten liegt jedoch nur dann vor, wenn der Wartepflichtige bis zum Übersichtspunkt durch zentimeterweises Vorrollen heranfährt und dabei jederzeit anhalten kann. Schrittgeschwindigkeit ist bereits zu hoch“, so das Gericht.

Der klagende Fahrer sei jedoch nachweislich mit einer Geschwindigkeit von etwa 15 Kilometer pro Stunde quasi „blind“ nach rechts in die Vorfahrtsstraße abgebogen. Er sei daher zunächst einmal allein für den Unfall verantwortlich.

Verletzung des Rücksichtnahmegebots führt zur Mithaftung

Der Beklagte hafte dennoch aus der Betriebsgefahr seines Fahrzeugs. Dies liege bei einer Quote von 25 Prozent. Denn er sei zum Zeitpunkt der Kollision nachweislich auf der Fahrbahnmitte gefahren. Damit habe er gegen das Gebot zur gegenseitigen Rücksichtnahme gemäß § 1 Satz 1 StVO verstoßen.

Das grundlose Befahren der linken Fahrbahnhälfte erhöhe die Betriebsgefahr eines Kfz. Das sei auch in der obergerichtlichen Rechtsprechung anerkannt. Im Falle eines Unfalls greife daher eine Mithaftung.

Das Gericht ließ keine Revision gegen seine Entscheidung zu.