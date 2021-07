Wahlprogramme: Die Pläne der CSU zu Assekuranz-Themen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Zahlreiche neue Regelungen rund um die Beratung und die Berater treten im kommenden Jahr in Kraft. Nur Weniges wird die Arbeit der unabhängigen Vermittler und Berater erleichtern. (Bild: Anlagegold.de) mehr ...

Die Versicherungsaufsicht hat die in 2018 gezahlten Vertriebsvergütungen der Lebensversicherer veröffentlicht. Die Daten offenbaren die durchschnittlichen Provisionssätze und wie sich beim Verhältnis von einmaliger und laufender Zahlungen der Trend umgekehrt hat. Ein erster Vermittlerband hat kritisch Stellung bezogen. (Bild: Bafin) mehr ...

Das von der deutschen Investmentbranche verwaltete Vermögen erreichte zum Jahresende 2012 mit über zwei Billionen Euro einen neuen Höchststand. In welche Fondsgruppen das meiste Geld floss und aus welchen das meiste Geld abgezogen wurde. mehr ...

20.1.2021 –

Die Versicherer halten in Pandemie-Zeiten Kurs, erklärte der GDV. Die Zahl der Neuabschlüsse in Leben ist allerdings stark gesunken, verwiesen wird hier auf die Beratungsintensität. Die Einnahmen in der privaten Pflegeversicherung dagegen explodierten. (Bild: Brüss) mehr ...