Wahlprogramme: Das planen die Parteien in der Pflegeversicherung

28.6.2021 – CDU und CSU wollen prüfen, wie das Instrument der betrieblichen Pflegezusatz-Versicherung gestärkt und staatlich gefördert werden kann. Die Grünen, die SPD und die Linken planen eine solidarische Pflege-Bürgerversicherung. Die FDP möchte ein Drei-Säulen-Modell für Pflege einführen. Die AfD plant eine Zusammenlegung von Pflege- und Krankenversicherung.

Der demografische Wandel führt auch in der Pflege zu immer größeren Problemen. Unter anderem reichen die Leistungen der gesetzlichen Absicherung bei Weitem nicht aus, um die tatsächlichen Kosten einer stationären Unterbringung zu decken. Die „Pflegelücke“ knackte 2020 im Bundesdurchschnitt die historische Marke von 2.000 Euro monatlich (VersicherungsJournal 1.2.2021).

Pflegereform verabschiedet

Im Eiltempo hat die Bundesregierung gerade als eines ihrer letzten Projekte eine Pflegereform durchgesetzt. Der Bundesrat ließ am Freitag das vom Bundestag beschlossene Gesetz passieren. Demnach werden künftig die Eigenanteile durch zeitlich gestaffelte Leistungszuschläge gesenkt. Außerdem werden Pflegekräfte nun nach Tarif entlohnt.

Die Finanzierung soll durch einen erstmaligen Bundeszuschuss in Höhe von einer Milliarde Euro pro Jahr und die Erhöhung der Beiträge für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte erfolgen. Branchenvertreter sind skeptisch, ob diese Maßnahmen ausreichen werden. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge spricht beispielsweise von einem „Reförmchen“, das wenig entlaste und viel koste.

Welche Ideen zur Pflegeversicherung liefern die großen Parteien in ihren Wahlprogrammen? Das VersicherungsJournal bringt hierzu eine Übersicht in der Reihenfolge der aktuellen Umfragewerte.

Union beabsichtigt eine Stärkung der betrieblichen Zusatzversicherung

CDU und CSU erklären in ihrem gemeinsamen Papier „Das Programm für Stabilität und Erneuerung. Gemeinsam für ein modernes Deutschland.“: „Die von der Union eingeführte Pflegeversicherung hat sich bewährt und wird auch in Zukunft von uns stetig weiterentwickelt, um einen verlässlichen Beitrag zur Absicherung des Pflegerisikos und eine hohe Betreuungs- und Pflegequalität zu gewährleisten.“

Betriebliche Pflegezusatz-Versicherungen würden bereits dafür sorgen, dass das Pflegerisiko im Alter zusätzlich wirksam abgesichert werden könne. „Wir werden prüfen, wie wir das Instrument der betrieblichen Pflegezusatz-Versicherung stärken und staatlich fördern können, damit möglichst viele Menschen davon profitieren können“, heißt es weiter.

Der Pflegevorsorgefonds soll bis 2050 verlängert werden, um „unverhältnismäßig“ steigenden Beiträgen entgegenwirken zu können.

Die Grünen planen eine solidarische Pflege-Bürgerversicherung

Bündnis 90/ Die Grünen kritisieren in ihrem Entwurf „Deutschland. Alles ist drin.“, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörigen immer mehr eigenes Geld für ihre Versorgung aufbringen müssen. „Wir wollen, dass Pflegebedürftige die für sie notwendigen Pflegeleistungen erhalten, ohne von Armut bedroht zu sein“, heißt es.

Die Partei setzt auf die sogenannte „doppelte Pflegegarantie“, die sie bereits in ihrem Eckpunktepapier im Juli 2019 vorgestellt hat. Eigenanteile würden schnell gesenkt und dauerhaft gedeckelt. So garantiere man, dass die selbst aufzubringenden Kosten verlässlich planbar würden.

Die Pflegeversicherung soll alle über diesen Betrag hinausgehenden Kosten für eine bedarfsgerechte Pflege tragen. „Mit einer solidarischen Pflege-Bürgerversicherung wollen wir dafür sorgen, dass sich alle mit einkommensabhängigen Beiträgen an der Finanzierung des Pflegerisikos beteiligen“, heißt es.

Auch die SPD möchte eine Vollversicherung als Bürgerversicherung

Die Sozialdemokraten betonen in ihrem Programm „Aus Respekt vor deiner Zukunft“: „Wir haben bereits dafür gesorgt, dass Angehörige mit einem Einkommen unter 100.000 Euro pro Jahr nicht mehr für die Pflegekosten herangezogen werden.“

Ziel sei eine Vollversicherung als Bürgerversicherung, die alle pflegerischen Bedarfe und Leistungen abdeckt. Im ersten Schritt dorthin soll der Eigenanteil für Pflegebedürftige mit kleinen und mittleren Einkommen gedeckelt werden. Künftige Kostensteigerungen würden „solidarisch über einen Mix aus moderat steigenden Pflegeversicherungs-Beiträgen und einem dynamischen Bundeszuschuss“ finanziert.

Zudem möchte man älteren Menschen durch eine „besondere“ Förderung der haushaltsnahen Dienstleistungen dabei helfen, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu leben.

Die FDP schlägt ein Drei-Säulen-Modell für Pflege vor

Die Freien Demokraten werden sich laut ihres vorläufigen Wahlprogramms „Nie gab es mehr zu tun.“ für „eine nachhaltige, generationengerechte Finanzierung der Pflege“ einsetzen. Mittelfristig soll analog zur Rente ein Drei-Säulen-Modell für die Pflege bestehend aus Umlagefinanzierung, privater und betrieblicher Vorsorge etabliert werden.

„Eine Pflege-Vollversicherung lehnen wir ab, ebenso eine Bürgerversicherung“, heißt es. „Eigenverantwortung endet nicht bei der Pflegebedürftigkeit. Mit Blick auf den demographischen Wandel sowie die Entwicklung der Sozialabgaben ist es unvertretbar, die Pflegefinanzierung allein auf zukünftige Generationen abzuwälzen.“

Die AfD will Pflege- und Krankenversicherung zusammenlegen

Die Autoren des Papiers „Deutschland. Aber normal.“ schreiben: „Die AfD schlägt eine Zusammenlegung von sozialer Pflegeversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung vor, um häufig auftretende Schnittstellenprobleme bei der Versorgung von Pflegebedürftigen, die gleichzeitig häufig auch multimorbide sind, zu vermeiden.“

Der Leistungsumfang der sozialen Pflegeversicherung solle dabei dem Versicherungsprinzip in der Krankenversicherung angeglichen werden. Kinderlosen Versicherten sei zudem „aufgrund des Wegfalls der Kindererziehung mit all den damit verbundenen Kosten im höheren Maße die Bildung eigener Rücklagen für den Pflegefall zumutbar“.

Die Linke will die Pflegeversicherung grundlegend umbauen

In ihrem Entwurf „Zeit zu handeln. Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit!“, der zurzeit aufgrund einer Überarbeitung nicht online abrufbar ist, plant die Linke, den Pflegevorsorgefonds in einen Pflegepersonalfonds umzuwandeln. „Medizinische Behandlungspflege, auch in stationären Pflegeeinrichtungen, muss von der gesetzlichen Krankenversicherung getragen werden“, sagt sie.

Die Pflegeversicherung soll „grundlegend“ umgebaut werden. „Mit einer verlässlichen, gerechten und zukunftsfesten Finanzierung können wir gute Arbeitsbedingungen und gute Pflege nach einheitlichen Standards sicherstellen. Unsere Solidarische Pflegevollversicherung deckt alle pflegerischen Leistungen ab“, wird betont.

Menschen mit Pflegebedarf und ihre Familien müssten keine Eigenanteile zahlen. Keine Pflegeleistung dürfe aus Kostengründen verweigert werden. Familiäre Pflege und nachbarschaftliches Engagement könnten ergänzend und nicht aus der Not heraus geleistet werden. Wer auf Sozialhilfe angewiesen sei, erhalte dieselben Leistungen wie alle anderen Menschen mit Pflegebedarf.

„Die private Pflegeversicherung muss in die gesetzliche überführt werden. Die finanziellen Lasten müssen gerecht auf allen Schultern verteilt werden: auch Beamt*innen, Abgeordnete und Selbstständige müssen entsprechend ihrem Einkommen in die Solidarische Pflegevollversicherung einzahlen – ohne eine Beitragsbemessungs-Grenze, die Millionäre schont“, sagt die Linke.