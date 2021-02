Wachstumsgewinner in der allgemeinen Haftpflichtversicherung

9.2.2021 – Zwischen 2014 und 2019 wuchs der Vertragsbestand in der allgemeinen Haftpflichtversicherung bei 41 der 50 größten Anbieter. Das stärkste Plus nach absoluten Zahlen erzielte die Generali Deutschland. Ebenfalls sehr hohe Zuwächse erreichten Axa, Huk-Coburg-Allgemeine, Ergo und Gothaer. Meistens ging dies auf Fusionen zurück. Prozentual gesehen legte laut dem „Branchenmonitor 2014-2019: Haftpflichtversicherung“ von V:E.R.S. Leipzig die Barmenia am stärksten zu.

Zwischen 2014 und 2019 hat die Branche den Vertragsbestand um etwa sechs Prozent auf 47,6 Millionen Verträge gesteigert. Dabei hatten neun der 50 nach Prämienvolumen größten Gesellschaften Einbußen hinzunehmen.

Das höchste Minus hatte nach absoluten Zahlen die HDI Versicherung AG zu verzeichnen. Prozentual am stärksten bergab ging es bei der Condor Allgemeine Versicherungs-AG (VersicherungsJournal 9.2.2021).

41 der 50 größten Anbieter im Plus

Die verbleibenden 41 Akteure haben zum Teil kräftig neue Kunden hinzugewonnen. Das größte Plus stand dabei mit über einer Million Kontrakten für die Generali Deutschland Versicherung AG zu Buche.

Im mittleren sechsstelligen Bereich wuchsen ferner die Axa Versicherung AG, die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG, die Ergo Versicherung AG und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, wie aus dem „Branchenmonitor 2014-2019: Haftpflichtversicherung“ hervorgeht.

Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH, jetzt in Kooperation mit der Sirius Campus GmbH, durchgeführt. Sie enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten Akteure in diesem Zweig mit rund 91 Prozent Marktanteil.

Mehrere Sonderfaktoren

Bei drei der fünf vorgenannten Unternehmen spielten Sonderfaktoren die entscheidende Rolle für den Zuwachs. So erläutern die Studienautoren unter „Besonderheiten zu den analysierten Versicherern“ am Ende des Monitors: „2019: Das Maklergeschäft der Generali Versicherung AG wurde auf die neugeründete Dialog Versicherung AG übertragen.

Das Geschäft des Ausschließlichkeits-Vertriebs verblieb in der Generali Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG wurde auf die Aachenmünchener Versicherung AG verschmolzen und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert. Eine Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren ist nur eingeschränkt möglich.“

Die Axa profitierte in erster Linie von der Verschmelzung mit der DBV Deutsche Beamten Versicherung AG, die seit Anfang 2016 nur noch als Zweigniederlassung existiert (27.9.2016). In den Folgejahren zeigte die Kurve bis auf eine Ausnahme dann wieder nach unten.

Bei der Ergo ist das hohe Wachstum nach Unternehmensangaben auf einen 2019 aufgetretenen Sondereffekt im Vereinigten Königreich (TLU – Three Lions Underwriting Ltd, 16.6.2014) zurückzuführen. Auch bei der Gothaer spielte eine Fusion mit hinein. So wurde im Betrachtungszeitraum die Asstel Sachversicherung AG auf die Gothaer (16.8.2017) verschmolzen. Zuletzt zeigte die Kurve aber wieder nach unten.

Weitere Anbieter mit hohen Zuwächsen

Auf Steigerungen von jeweils über 200.000 Policen kamen auch noch die VHV Allgemeine Versicherung AG, die Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG, die Haftpflichtkasse VVaG und der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G.

Die VHV profitierte ebenfalls von einer Fusion, da die Hannoversche Direktversicherung AG im Beobachtungszeitraum auf die VHV Allgemeine (18.12.2017) verschmolzen wurde. Die Hannoveraner wuchsen genauso wie die Haftpflichtkasse und die Huk-Coburg-Allgemeine kontinuierlich.

Bei der Haftpflichtkasse lag der Zuwachs relativ gleichverteilt bei rund 40.000 bis etwa 50.000 Policen im Jahr. Auch die Huk-Coburg-Allgemeine legte kontinuierlich um rund 60.000 bis über 70.000 Kontrakte zu.

Bei der Hansemerkur drehte die Entwicklung zuletzt sogar ins Minus. Hintergrund ist laut Geschäftsbericht 2019 (PDF, 6,9 MB) die zu 1. August 2018 vorgenommene Beitragsanpassung.

Hansemerkur mit der höchsten Wachstumsrate

Prozentual gesehen legte die Hansemerkur mit Abstand am stärksten zu (plus fast 160 Prozent auf fast 66.400 Kontrakte). Den Bestand fast verdoppelt hat neben der Generali Deutschland auch die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG. Dabei wuchsen die Wuppertaler kontinuierlich. Die Steigerungsraten lagen in allen Jahren im zweistelligen Prozentbereich oder knapp darunter.

Der „Branchenmonitor 2014-2019: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse. Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.