VZBV: Regierung muss geförderte Altersvorsorge neu denken

4.3.2020 – Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) erwartet, dass die Koalitionsregierung von CDU/CSU und SPD die im Koalitionsvertrag versprochene grundlegende Reform der staatlich geförderten Altersvorsorge endlich anpackt. Dass man vom Modell der Riester-Rente wegkommen könne, belege jetzt auch ein Gutachten von Professor Dr. Markus Roth von der Universität Marburg, teilten die Verbraucherschützer gestern in Berlin mit. Roth habe in einer Blaupause aufgezeigt, wie die private Altersvorsorge in Zukunft über einen öffentlich-rechtlichen Träger organisiert werden könnte.

„Union und SPD haben im Koalitionsvertrag eine grundlegende Reform der Altersvorsorge versprochen. Nun ist es an der Zeit zu handeln“, erklärte Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes e.V. - VZBV, am Dienstag vor Journalisten in Berlin.

Verbraucherschützer setzen auf ihre „Extrarente“

Klaus Müller (Bild: VZBV, Gert Baumbach)

Es mache keinen Sinn, dass Finanz- und Versicherungswirtschaft weiter überteuerte und kaum verständliche Riester-Produkte verkaufen dürften.

Müller plädierte dagegen für die Einführung einer Extrarente, die mit einer breit gestreuten Anlage zunächst auf Aktien setze.

Die Anlagen würden durch einen unabhängigen Träger organisiert und kontrolliert (VersicherungsJournal 25.11.2019).

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) setzt dagegen auf eine Reform des staatlichen Förderrahmens und eine Entbürokratisierung bei der Riester-Rente (30.1.2020).

Die Bundesregierung strebt in Gesprächen mit der Versicherungswirtschaft ein kostengünstiges standardisiertes Riester-Produkt an.

Aktien bleiben ein volatiles Anlageinstrument

Betrachtet man in Zeiten der Null-Zins-Politik der Notenbanken den Verlauf der Aktienkurse, dann scheint eine vermehrte Anlage in Aktien durchaus Sinn zu machen. Wie schnell aber Aktien an Wert verlieren können, zeigt die aktuelle Corona-Epidemie, die die Kurse weltweit in den Keller schickte.

Aktien sind eben eine volatile und damit risikobehaftete Kapitalanlage, die sich aber über einen längeren Zeitraum als durchaus rentabel gezeigt hat.

Dem VZBV zufolge wäre bei der Extrarente die Kapitalanlage zwar frei wählbar, „würde in der Voreinstellung aber vorrangig mit Aktien erfolgen und gegen Renteneintritt auf Anleihen umstellen“.

Dass mit diesem Altersvorsorgeprodukt für Verbraucher erheblich höhere Zusatzrenten möglich wären zeige nicht nur ein Gutachten des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), sondern auch das Gutachten (PDF, 936 KB) von Professor Dr. Markus Roth von der Universität Marburg.

Der Vorsorgeträger sollte am Finanzministerium angebunden werden

Eine zentrale Frage ist, wie man das angesparte Altersvorsorgevermögen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft vor dem Zugriff des Staates schützen kann. Nach dem vorliegenden Vorschlag sollte der Träger zwar an das Bundesministerium der Finanzen (BMF) angebunden sein, das Ministerium soll aber keine Weisungsbefugnisse haben.

Kernaufgabe des Trägers soll die Vermögensverwaltung sein, wobei der Träge über einen Verwaltungsrat und einen hauptamtlichen Vorstand organisiert wird. Zudem sollte es einen Beirat für Verbraucherinteressen geben. „Der Träger muss dabei per Gesetz auf die Interessen der Verbraucher verpflichtet werden“, forderte VZBV-Vorstand Müller.