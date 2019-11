VZBV: CDU-Vorschlag zu Vorsorgeneustart praxistauglich machen

27.11.2019

Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. - VZBV sieht in dem vom CDU-Parteitag in Leipzig beschlossenen Neustart in der privaten Altersvorsorge (VersicherungsJournal 25.11.2019) „gute Ansätze“. Eine aktienbasierte Anlage verspreche mehr Rendite und ein Verbot von Vertriebsprovisionen verhindere unnötige Kosten.

„Unklar ist aber, wie das mit privaten Standardprodukten gelingen soll“, erklärte VZBV-Vorstand Klaus Müller. Es fehle der Weg zu einem echten, öffentlich organisierten Standardprodukt. Die Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ wurde aufgefordert, den CDU-Vorschlag weiterzuentwickeln und um ein staatliches Standardprodukt zu ergänzen.

Klaus Müller (Bild: VZBV, Gert Baumbach)

Die Versicherungswirtschaft begrüßte die Initiative des CDU-Parteitags ausdrücklich. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) habe bereits gemeinsam mit anderen wichtigen Anbieterverbänden der geförderten Altersvorsorge ein Konzept für ein einfaches und attraktives Riester-Standardprodukt vorgelegt (19.11.2019). „Wir sind bereit für einen Neustart in der privaten Altersvorsorge“, erklärte der GDV in Berlin.