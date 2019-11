VZBV: Aktienanlage bietet bessere Altersvorsorge

25.11.2019 – Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) ist von einer breit gestreuten Anlage in Aktien für die Altersvorsorge überzeugt. Wie lohnend das ist, solle eine von den Verbraucherschützern beim ZEW in Auftrag gegebene Studie belegen.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hatte im Frühjahr die „Extrarente“ als zusätzliche private Altersvorsorge vorgeschlagen (VersicherungsJournal 30.4.2019). Jetzt hat das Leibnitz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Auftrag der Verbraucherschützer vier simulierte Portfolios untersucht, welche Wirkung eine stark auf Aktien ausgerichtete Altersvorsorge haben würde.

ZEW: Aktien bieten großes Renditepotential

Zum einen untersuchte das ZEW ein Portfolio mit 100 Prozent Aktien und ein alternativ mit Lebenszyklus, bei dem ab Alter 52 bis 67 Jahre der Aktienanteil schrittweise bis auf 55 Prozent reduziert wird.

Daraus leiten sich reale Medianwerte der Rentenzahlungen, also in heutiger Kaufkraft ausgedrückt, von 2.400 Euro monatlich für das reine Aktienportfolio und 1.870 Euro monatlich für das Portfolio mit einem langsamen Aktienausstieg ab.

Daneben wurden die Effekte eines Mischportfolios (50 Prozent Aktien und 50 Prozent Anleihen) ohne und mit Lebenszyklus (Reduzierung des Aktienanteils im Alter ab 52 bis 67 Jahre auf 27,5 Prozent) errechnet. Hier würden sich reale Medianwerte von 1.420 Euro und 1.220 Euro im Monat ergeben.

Nach Angaben des ZEW würde nur in weniger in einem von 100 Fällen die Portfoliowerte am Ende der Ansparphase geringer ausfallen als die eingezahlten Beiträge. „Vor diesem Hintergrund erscheinen teure Beitragsgarantien überflüssig“, heißt es in der Studie (PDF, 797 KB).

VZBV ist von der Überlegenheit der Aktie überzeugt

Dorothea Mohn, Teamleiterin Finanzen beim VZBV, erklärte, die zentrale Frage rund um die Einführung eines Standardprodukts sei die Kapitalanlage und das Anlagerisiko für Verbraucher. „Hier ist jetzt klar: Eine einfache Strategie aus Aktien plus Umschichtung wäre deutlich besser als komplizierte Versicherungen oder der Riester-Sparstrumpf.“

Die ZEW-Untersuchung basiert auf historische Renditen für Anleihen und Aktien, wobei 10.000 hypothetische Renditeverläufe generiert worden seien. Allein ein Blick auf die Entwicklung des Dax zeigt, wie volatil sich die Börse entwickeln kann. Das Rekordjahr 2018 begann der Dax mit 12.897,69 Punkte. Zum Jahresende notierte das Börsenbarometer bei 10.558,96 Zähler.