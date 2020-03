Vorstand verwarnt: Bafin zieht die gelbe Karte

10.3.2020 – Dass die Bafin Missstände in Versicherungs-Unternehmen öffentlich anprangert, kommt praktisch nie vor. Nun hat ein Vorstand gegen aufsichtsrechtliche Pflichten im Risikomanagement derart verstoßen, dass man ihn verwarnt hat.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hat ein Mitglied der Geschäftsleitung eines Versicherungs-Unternehmens wegen Verstoßes gegen aufsichtsrechtliche Pflichten im Governance-Bereich Risikomanagement gemäß § 303 Absatz 1 VAG verwarnt. Sollte dieser die Missstände nicht abstellen, kann die Aufsicht ihn im nächsten Schritt abberufen.

Die Verwarnung ist bestandskräftig, teilt die Aufsicht mit. Das heißt, Widerspruch oder sonstiges juristische Vorgehen gegen diese Rüge waren erfolglos oder wurden erst gar nicht vorgenommen. Um welchen Vorstand beziehungsweise welche Unternehmen es sich handelt, teilt die Aufsicht nicht mit.

Vielzahl von Verstößen

„Das Ausmaß an Missachtung und die Verstöße an sich waren so gravierend, dass wir uns für eine Verwarnung entschieden haben“, sagte Bafin-Sprecher Norbert Pieper auf Nachfrage. Konkret geht es um das Risikomanagement, das die Aufsicht seit 2009 mit den Aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk VA) dezidiert geregelt hat (VersicherungsJournal 23.1.2009).

Bei dem betroffenen Unternehmen soll mehr oder weniger der komplette Prozess des Risikomanagements Probleme haben – also von der Identifizierung und Bewertung von Risiken bis hin zum Berichtswesen und der Überwachung. Der Aufbau der entsprechenden Organisation soll unzureichend sein, gleiches gilt wohl auch für die Risikostrategie.

Bei der Aufsicht ist man aber zuversichtlich, dass die öffentliche Verwarnung ausreichend Signalwirkung hat. Der gerügte Versicherer werde nun schnell Maßnahmen ergreifen und die Missstände abstellen.

Proportionalität gilt

Auf Nachfrage hält sich die Aufsicht auch hinsichtlich der Größe des betroffenen Hauses bedeckt. Der Bafin-Sprecher erinnerte daran, dass die Aufsicht an einen kleineren Versicherer andere Maßstäbe anlege als an einen Großen.

Unabhängig davon, welchen Maßstab die Aufsicht habe anlegen müssen, sei das Vorgefundene aber unzureichend gewesen, so der Sprecher.

Konkret hat die Aufsicht die Verstöße gegen § 23 VAG (Allgemeine Anforderungen an die Geschäftsorganisation, Produkt-Freigabeverfahren), § 26 VAG (Risikomanagement), § 27 VAG (Risiko- und Solvabilitäts-Beurteilung) sowie in der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 gegen die Artikel 259 Absatz 1 a) und c), 262 und 269 festgestellt.

Auch die entsprechenden Artikel der Delegierten Verordnung beschäftigen sich mit der „Festlegung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines Risikomanagementsystems“, den Risikomanagement-Funktionen sowie dem Gesamt-Solvabilitätsbedarf.